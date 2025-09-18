為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    「安和美」診所醫療事故、糾紛多 昔警方曾告誡須改善手術環境

    這次又出事的醫美診所醫師丁斌煌，過往捲入多起醫美糾紛。（記者姚岳宏翻攝）

    2025/09/18 14:06

    〔記者邱俊福／台北報導〕台北市中山區「安和美」醫美診所，昨晚為50歲男病患實施「陰莖增大術」時出意外，失去呼吸心跳，經搶救仍不治，過去該診所就常傳出醫療事故及糾紛，3年前2名女子進行隆乳手術出問題報警，當年警方辦案人員到場蒐證調查，發現該手術室放置冰箱，連切菜的菜刀也在手術室內，相當誇張，曾因此告誡醫師丁斌煌需改善手術環境，結果3年後又出狀況，還鬧出人命。

    據悉，3年前，有2名女子進行隆乳手術後，出現發炎問題，還一度引發蜂窩性組織炎，並回到診所二度治療，進行清創、引流手術，但有人胸部留下許多疤痕，總計長達20公分，有人脂肪壞死需要重建，導致5年內不能哺乳，檢察官調查後，依涉犯強制、重傷害等罪，起訴丁男等3人。

    辦案人員回憶，當年前往診所蒐證時，發現該診所室內空間為長型，丁男住在最後一間，而其中一間隔間為手術室，室內雜亂，放置的冰箱內有食物與醫療器材，還有一把廚房用的菜刀，為此辦案人員還詢問為何菜刀會在手術室內，勸戒應該改善環境。

