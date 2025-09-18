醫美診所為病患實施「陰莖增大術」致死 手術室雜亂宛如客廳的隔間

這次又出事的醫美診所醫師丁斌煌，過往捲入多起醫美糾紛。（記者姚岳宏翻攝）

2025/09/18 14:07

〔記者邱俊福／台北報導〕台北市中山區常傳出醫療事故及糾紛的「安和美」醫美診所，昨晚為50歲男病患實施「陰莖增大術」時出意外，失去呼吸心跳，經搶救仍不治，轄區台北市警中山分局逮捕執刀醫師丁斌煌，將依過失致死罪隨案移送台北地檢署偵辦，同時將進行刑事相驗釐清死因；而據悉，該診所的手術室，跟我們一般無塵印象，並不相同，雜亂宛如客廳的隔間一般，看在檢警辦案人員眼裡相當傻眼。

警方調查，昨上午10時，醫師丁斌煌為該男病患進行手術，手術直至下午2時結束，卻在手術過後麻醉恢復期時的晚間7時，醫生突然發現沒呼吸沒心跳，嚇得趕緊便撥打119，救護人員到場後發現死者已無生命跡象，即報轄內警方到場處理。

警方據報到場，報請檢察官刑事相驗，同時通知死者姐姐到場協助；死者姐姐表達，並不知道弟弟作手術，要求檢警能查明真相。

昨晚10時許，檢察官也帶隊前往診所進行搜索，查扣診所病歷等相關資料，並逮捕醫師丁斌煌；據悉，丁男到案表達，該病患手術皆依照程序，不知道為何發生意外，導致病患死亡。目前警方訊後將依過失致死罪移送台北地檢署偵辦，同時將報請刑事相驗，進一步釐清死因。

