照護員賣帳戶沒賺半毛錢 還背上70萬債務與牢獄之災

2025/09/18 14:09

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣盧女從網路得知一名叫「張智超」的人以人民幣2萬元（相當台幣8萬4800元）收購個人的金融帳戶，她抱著「姑且一試」的心態，把帳戶和密碼提供給詐團車手，才一個禮拜的時間，她的帳戶被匯近70萬元。警方找上門時「張智超」已不知去向，盧女一毛錢也拿不到。但她被依幫助洗錢罪判處5月徒刑，接著還要面臨11名受害者共69萬9千元的求償。

盧女是中部某養護中心的照護員，每月薪水約3萬9000元，在案件起訴後已跟11名被害人尋求和解，她名下沒有任何財產，又要分攤母親的照顧責任，目前只能透過工作薪水逐月攤還債務。

判決書指出，盧女去年11月間，從網路得知，一名叫「張智超」的人以人民幣2萬元的代價，四處收購金融帳戶，她心想，「怎麼會有那麼好康的事！」提供1個金融帳戶就能賺到台幣8萬多元，她抱著「姑且一式」的心態跟對方聯繫，對方派一名男子（即車手）到社頭某超商跟她取拿存摺、提款卡，她也把密碼告訴對方，但對方只說，「東西還妳時，再給妳人民幣2萬」。約一個月後盧女就被逮。

盧女向法官辯稱，他不知道對方是詐團，人民幣2萬元誘惑很大，他心想只要交出存摺及提款卡就能領錢，「反正就試試看吧！」沒想到誤入詐團陷阱。

判決書指出，因被告提供帳戶，被害人從11月22日起陸續匯入現金，最多14萬7750元，最少也有4萬8000元，共有11人受害。

盧女辯稱「不知情」，但法官表示，被告年逾40歲，自稱有30年的工作經驗，在獲得資訊時，明知「人民幣2萬元」的價碼有違常理，卻抱著姑且一試的僥倖心態，即使本案帳戶遭人為不法支配使用，仍毫不在意，這是被告將自己利益、情感之考量，凌駕於他人財產受害。

且其與「張智超」間既未謀面亦無聯絡方式，雙方欠缺互信基礎，難認有何使被告確信本案帳戶不會遭不法利用之正當理由，即存有幫助犯詐欺取財、洗錢等不確定故意行為無誤。考量被告迄今未與被害人達成和解，兼衡被告提供帳戶之數量、被害人人數及受騙金額，判處5月徒刑。

