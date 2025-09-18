台中18歲男吸「喪屍煙彈」駕BMW 撞飛72歲翁輾斃！裁定再延押2月

葉姓老翁慘遭白男毒駕輾斃。（資料照）

2025/09/18 13:38

〔記者許國楨／台中報導〕台中18歲白姓男子去年毒駕撞死72歲葉姓退休公務員，事後還加速輾過、肇逃，震驚社會，雖然白家與死者家屬已有初步和解金額共識，但給付方式未定，法院認為他仍有逃亡之虞，加上態度避重就輕，因此裁定自9月26日起再延長羈押2個月，全案仍待審理。

這起駭人案件發生在2024年10月27日清晨，白男前一天在桃園先吸食摻有K他命的香菸，接著無照駕駛一輛租來的黑色BMW返回台中，回到太平住處後再度吸食俗稱「喵喵」的毒咖啡包與「喪屍煙彈」依托咪酯，精神渙散卻仍執意開車出門。

當天上午9點多，白男駕車行經北屯路240巷與三光一街口時，從後方高速撞上正在行走的72歲葉姓退休公務員，葉翁先被撞飛至擋風玻璃，再重摔地面，白男卻沒有煞車，反而加速駛離，導致葉翁被捲入車底，當場慘死。

事發後，白男沒有報警而是繼續毒駕逃逸，直到失控自撞號誌箱才被逮捕，當時他一度聲稱「沒看到人，不知道發生車禍」，但現場監視器畫面與尿液檢測卻狠狠打臉，確認他吸毒又無照駕駛。

檢方今年2月已依殺人罪、公共危險等罪嫌將白男起訴，台中地院審理時指出，白男年僅18歲卻連環犯下重大罪行，且犯後態度並未全然坦承，仍在細節上爭執，顯見心存僥倖，雖與死者家屬在和解金額上已有共識，但付款方式未敲定，難認真正取得諒解，基於他涉犯刑度10年以上起跳重罪，又有逃亡及串證疑慮，裁定延押2月。

涉案白男當時被移送法辦。（資料照）

