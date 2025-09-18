為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    桃市內壢派出所配合拆除改建社會住宅 臨時廳舍今啟用

    內壢派出所原廳舍至今已陪伴內壢超過30年，見證地方成長與發展。（中壢警分局提供）

    內壢派出所原廳舍至今已陪伴內壢超過30年，見證地方成長與發展。（中壢警分局提供）

    2025/09/18 13:16

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市警察局中壢警分局內壢派出所配合廳舍拆除改建社會住宅共構，今（18）日起進駐位於中壢區興農路28號的臨時廳舍，持續為轄區市民提供警政服務。

    內壢派出所所長陳建龍表示，原內壢派出所廳舍位於中壢區中華路一段364號，於1991年10月18日落成啟用，為地下1層、地上5層的建築物，總樓地板面積約1204.97平方公尺。至今服務內壢超過30年，今起搬遷到距離原址約100公尺的臨時廳舍，派出所電話（03）455-3845維持不變，民眾報案及洽詢業務無縫接軌，全所員警「守護地方、服務熱誠」的精神不會因搬遷而改變。

    桃園市政府都市發展局說明，內壢派出所原廳舍老舊、空間不足，現況約364坪，經納入內壢第三市場都更案，未來拆除改建將結合社會住宅共構，可增為527坪，預計明年9月動工重建，預計施工期程約4年，完工後將回遷現址與社宅結合，將以更現代化、親民、無障礙設計的新式警察辦公廳舍，提供市民服務。

    中壢分局長林鼎泰強調，派出所是地方治安的第一線，雖然搬遷到臨時廳舍，但內壢派出所員警守護轄區與服務的熱忱始終如一。也提醒民眾如有需求，仍可撥打110報案專線或直接聯繫派出所，警方將即刻提供協助。

    內壢派出所搬家公告。（中壢警分局提供）

    內壢派出所搬家公告。（中壢警分局提供）

    內壢派出所原廳舍至今已陪伴內壢超過30年，見證地方成長與發展，18日起搬遷至臨時廳舍。（記者李容萍攝）

    內壢派出所原廳舍至今已陪伴內壢超過30年，見證地方成長與發展，18日起搬遷至臨時廳舍。（記者李容萍攝）

    內壢派出所18日起搬遷至臨時廳舍。（記者李容萍攝）

    內壢派出所18日起搬遷至臨時廳舍。（記者李容萍攝）

    內壢派出所18日起搬遷至臨時廳舍。（記者李容萍攝）

    內壢派出所18日起搬遷至臨時廳舍。（記者李容萍攝）

