林秉樞打疫苗個資遭洩 陳菁徽等3人和解北院仍開庭 原因曝光

林秉樞因對前立委高嘉瑜施暴，被判刑2年9月定讞，目前服刑中。（資料照）

2025/09/18 13:53

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北市立聯合醫院主治醫師侯君穎因翻攝林秉樞的疫苗接種紀錄，並將資料傳給國民黨立委陳菁徽，引發媒體人朱凱翔爆料林打「特權疫苗」。三人因違反個資法被判有罪；雖然侯、陳、朱已與林達成和解，但林尚未完成對陳、朱的撤告手續，台北地方法院今續行開庭。

今庭訊，僅朱凱翔委任律師出庭，林父及陳菁徽或其律師均未到場。法官詢問，既然均已和解，為何林秉樞尚未撤告？

朱律師回稱不清楚原因，可能是忘記補交撤告書狀。法院試圖致電林父確認，但轉入語音信箱；朱律師指出，本案刑事部分已和解，若林未依和解筆錄撤告，請法院駁回訴訟。

庭末，法官諭知將再聯繫林父，並請對方補交撤告書狀。

全案起於2021年12月13日，朱凱翔在臉書粉專爆料，指林秉樞透過「特權」提前施打疫苗。台北地檢署調查發現，朱的爆料內容源自北市聯醫內部系統，由內湖門診部主任侯君穎查詢林秉樞病例後，將截圖分享至群組，當時仍任醫師的陳菁徽亦在群組內。

檢方勘查群組對話紀錄後認定，侯君穎透過醫院醫療資訊系統為林掛號，並取得連線至衛福部全國預防性接種資訊系統的資料，非法查閱林的疫苗接種個資；陳菁徽與朱凱翔則利用該違法取得的資料進行爆料。

北院一審判決，侯君穎須賠償28萬元，林秉樞隨後撤告妨害秘密罪，僅對違反個資法部分請求輕判。朱凱翔辯稱，當時林曾在社群貼出與衛福部長陳時中的合照，但其並不符合施打資格，陳卻替林說法不實；朱的行為旨在揭露公共利益相關事項。

民事部分，侯君穎以28萬元與林秉樞達成和解，刑事一審也獲緩刑確定。林隨後在民事訴訟中撤告，僅向陳菁徽與朱凱翔二人分別求償60萬元。

陳菁徽、朱凱翔於刑事二審期間，經法院安排調解，也與林秉樞達成和解，兩人同樣獲緩刑。

