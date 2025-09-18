挪用拍賣款、轉走資產欠682萬稅費 科技公司前負責人遭管收

台南科技公司積欠682萬多元稅費與罰鍰未繳，前負責人蔡男疑將公司拍賣款及資產挪為私用，遭拘提到案，法院裁定准予管收，隨即解送管收所。（民眾提供）

2025/09/18 13:16

〔記者王捷／台南報導〕台南一間科技公司積欠稅費與罰鍰共682萬多元，前負責人蔡姓男子拒不繳納，17日行政執行署台南分署聲請管收並獲法院裁定，當晚被解送管收所。

台南分署說明，該公司自2020年至2023年間，陸續積欠營利事業所得稅與罰鍰、使用牌照稅及罰鍰、全民健保費、勞基法罰鍰以及高速公路通行費等，合計尚欠682萬7861元。經財政部南區國稅局新營分局等單位移送強制執行，仍未獲清償，遂由台南分署進一步採取行動。

調查發現，蔡男自2019年至2023年間擔任公司負責人，疑似將公司財產挪為己用。行政執行官查出，他在職期間領取屬於公司的不動產拍賣剩餘款472萬多元卻未返還，另將公司動產出售所得匯入家屬私人帳戶，同樣沒有返還公司，顯示有隱匿財產的情況。

台南分署遂囑託台北分署於2025年9月17日將蔡男拘提到案，隨即解送台南分署訊問。行政執行官認定，蔡男具備「顯有履行義務之可能而不履行」、「有逃匿之虞」以及「對應供強制執行財產有隱匿或處分」等情況，因而向台南地方法院聲請管收，法官當日晚間裁准。

