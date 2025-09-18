花蓮男拿針頭倒地吼叫 警到場發現毒品海洛因

花蓮吉安鄉東海六街東昌活動中心外突然一名男子拿著針頭倒在人行道上大吼大叫被警方查到毒品。（警方提供）

2025/09/18 13:21

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮吉安鄉東海六街東昌活動中心外突然一名男子倒在人行道上大吼大叫，民眾嚇得趕緊報案，警方到場一看發現他手裡握著針頭，男子辯稱因為腦瘤生病所以要打針，但警員眼尖發現有疑似毒品結晶體，經過快速試劑檢驗為海洛因，詢後依毒品危害防制條例現行犯，移送花蓮地檢署偵辦。

吉安警分局今指出，仁里派出所於7日執行巡邏勤務時，接獲報案在吉安鄉東海六街有不明男子大聲喧嘩。員警獲報後立即趕往現場，發現52歲許姓男子躺臥在人行道上。在關心其身體狀況時，眼尖的員警發現許男手中握有針頭，形跡可疑，隨即展開盤查，在其隨身攜帶的菸盒中查獲一小包不明結晶體，為海洛因毒品重0.41公克，全案依毒品現行犯當場逮捕。

另外，仁里所警員6日在吉安南埔八街巡邏時，發現36歲李姓男子一邊抽煙一邊單手騎機車，看到巡邏車就馬上迴轉騎走，員警立刻上前攔查李男，發現竟是毒品通緝犯，並在李男身上發現俗稱喪屍菸彈的依托咪酯菸彈兩顆重9.47公克，李男不斷辯稱是朋友的電子煙，當場被帶返所，全案依毒品現行犯及毒品通緝案偵辦移送花蓮地檢署。

吉安分局呼籲，毒品不僅危害個人身心健康，更衍生社會治安問題，切勿以身試法。民眾若發現可疑人士或情事，立即向警方報案，共同維護社會治安。吉安分局將持續掃蕩毒品，展現打擊犯罪的決心，提供轄區民眾一個安全、無毒的生活環境。

