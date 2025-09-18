台南輔具補助遭詐領逾3000萬 檢調聲押3人

台南市府約人員用與醫材商涉不實文書詐領輔具逾3000萬，檢調搜9處扣110萬並聲押3人並扣押房地估1131萬。（記者王捷攝）

2025/09/18 12:54

〔記者王捷／台南報導〕台南市府陳姓約用人員與特約醫材商涉以不實文書詐領輔具補助，南檢17日指揮廉政署搜索9處，扣得現金110萬元，並對陳男與羅男、黃男聲押禁見。

南檢派駐法務部廉政署南部地區調查組的檢察官許華偉指揮偵辦，檢方調查，陳姓約用人員與特約醫療器材業者羅姓、黃姓，共同利用職務上機會，以虛偽不實文書詐取市府辦理身心失能者長期照顧服務的輔具補助。初步清查，自2024年至今疑似不法金額已逾3000萬元。

檢方於2025年9月17日持搜索票，指揮廉政署人員前往陳男、羅男、黃男住處或公司等合計9處執行搜索，當場扣得現金110萬元等相關證物。另依法院裁定，扣押陳男名下房屋與土地，估值約1131萬元。

當日傳喚陳男等8名被告與2名證人到案說明。檢方認定陳男、羅男、黃男涉犯貪污治罪條例利用職務上機會詐取財物、刑法偽造文書等罪嫌重大，且有湮滅、偽造、變造證據及勾串共犯或證人之虞，遂於晚間諭令當庭逮捕，向台南地方法院聲請羈押禁見。

