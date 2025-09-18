為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    台南輔具補助遭詐領逾3000萬 檢調聲押3人

    台南市府約人員用與醫材商涉不實文書詐領輔具逾3000萬，檢調搜9處扣110萬並聲押3人並扣押房地估1131萬。（記者王捷攝）

    台南市府約人員用與醫材商涉不實文書詐領輔具逾3000萬，檢調搜9處扣110萬並聲押3人並扣押房地估1131萬。（記者王捷攝）

    2025/09/18 12:54

    〔記者王捷／台南報導〕台南市府陳姓約用人員與特約醫材商涉以不實文書詐領輔具補助，南檢17日指揮廉政署搜索9處，扣得現金110萬元，並對陳男與羅男、黃男聲押禁見。

    南檢派駐法務部廉政署南部地區調查組的檢察官許華偉指揮偵辦，檢方調查，陳姓約用人員與特約醫療器材業者羅姓、黃姓，共同利用職務上機會，以虛偽不實文書詐取市府辦理身心失能者長期照顧服務的輔具補助。初步清查，自2024年至今疑似不法金額已逾3000萬元。

    檢方於2025年9月17日持搜索票，指揮廉政署人員前往陳男、羅男、黃男住處或公司等合計9處執行搜索，當場扣得現金110萬元等相關證物。另依法院裁定，扣押陳男名下房屋與土地，估值約1131萬元。

    當日傳喚陳男等8名被告與2名證人到案說明。檢方認定陳男、羅男、黃男涉犯貪污治罪條例利用職務上機會詐取財物、刑法偽造文書等罪嫌重大，且有湮滅、偽造、變造證據及勾串共犯或證人之虞，遂於晚間諭令當庭逮捕，向台南地方法院聲請羈押禁見。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播