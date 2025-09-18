男校門外撒傳單控欠錢不還 無辜師反控根本不認識他

男子到校門外撒傳單，傳單四散馬路，引發路人、學生側目。（擷取自議員余信憲臉書）

2025/09/18 12:55

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市某高中校門外近日遭人撒落大量傳單，內容直指該校老師欠錢不還，議員余信憲接獲民眾反映後在臉書發文，呼籲市府環保局、警察局介入調查，避免影響市容環境、教學秩序，被指控的老師也留言強調，根本不認識亂撒傳單的人，自從被騷擾勒索已報警11次，對方還是肆無忌憚；警方表示，老師已提告恐嚇、妨害名譽、個資等告訴，將函送桃園地檢署偵辦，破壞市容行為則另移請環保局依廢棄物清理法處理。

余信憲表示，有民眾向他反映，近來在某高中外頭出現大量傳單，內容指控老師欠錢，但無論內容真假，亂撒傳單行為不僅嚴重破壞市容環境，還會在學生之間造成不必要的恐慌與不安，甚至影響學校正常教學秩序，學校應該是最安全、純淨的地方，學生與家長理應不用擔心這些無端的謠言與髒亂，因此他嚴正呼籲環保局、警察局立即介入調查，將相關人員約談到案。

該名老師留言表示，她根本不認識這名亂撒傳單的男子，他從今年6月起以簡訊、到她住處播放大聲公、撒傳單等方式指控她欠錢，甚至半夜到她家按門鈴，連在警局做筆錄碰到面對方也認不出她是誰，卻利用她是老師的身分，在學校網頁下載她的照片跟姓名，恐嚇要鬧到她失去工作，如果他是正常的債權人，怎麼不去法院解決？而她已報警11次，只能等待檢察官，看台灣的司法有沒有希望了，她也只能這樣面對。

據悉，撒傳單者為江姓男子，他聲稱握有本票，也似乎刻意規避法令，只在校門外撒傳單，未叫囂、也未踏進校門，而該名老師已向警方提出恐嚇、妨害名譽、個資等告訴，警方訊問後將函送桃園地檢署偵辦，至於江男亂撒傳單製造市容髒亂問題，另移請環保局依違反廢棄物清理法處理。

警方到現場將江男帶回派出所釐清狀況，並依恐嚇、妨礙名譽等罪嫌函請桃園地檢署偵辦，同時告誡江男應依法解決爭端，不得再有滋擾情事。（記者鄭淑婷翻攝）

