苑裡少年30刀砍死前女友 鄉親搖頭嘆：不意外

駱嫌擔任一間宮廟八家將。（取自駱嫌IG）

2025/09/18 12:15

〔記者彭健禮／苗栗報導〕台中市沙鹿區16日發生20歲女大學生遭前男友17歲駱姓少年狂砍30刀致死的駭人事件，引發各界議論，凶嫌駱姓少年是苗栗縣苑裡人，認識駱姓少年的地方鄉親談起他的品行都搖頭，甚有人對於他犯下此案直言「不會感到意外！」並都認為是家庭環境造成。

有認識駱姓少年的民眾表示，駱姓少年品行不好，總是胡搞亂搞，認識少年的人對其風評也很差，讓人搖頭；對於駱姓少年犯下此案，直言「不會感到意外」，但也認為是家庭環境因素造成。

有鄉親談及駱姓少年於就讀國中時期，就經常缺課請假，但是為了避免中輟，2、3天還是會到學校，但往往待了1、2節課之後，又請假出去了。駱姓少年國中畢業後，就變得很糟糕，也嘆少年的父親經常出入獄所，由以宮廟為業的伯公隔代教養。

另有認識少年伯公的鄉親說，駱姓少年父母離異，雙親都沒有在管教，只好由伯公隔代教養，據悉少年伯公是宮廟乩身，經濟收入也不好，又要養少年及少年的姊姊等小朋友，很辛苦，社會也有提供協助。

這名鄉親說，少年經常偷竊，即使被抓也一下子就出來了，也讓派出所員警相當頭痛。少年國中畢業後，就沒有繼續升學，在外打零工，進而接觸宮廟。

