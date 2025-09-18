被指衝康PEETA惹「麻」煩 健身網紅「大軍」自清指有人從中作梗

大軍打給Alisa，Alisa提到豪哥曾問他是否能協助造謠栽贓大軍。（記者徐聖倫翻攝）

2025/09/18 12:43

〔記者徐聖倫／新北報導〕健身網紅「大軍」與「豪哥」因健身房收購雙方撕破臉，而今又扯出案外案。有爆料指稱，大軍為協助另名網紅「PEETA葛格」前妻Alisa低價收購PEETA旗下健身房，兩人協力栽贓PEETA讓他深陷「大麻煩」被新北市刑大法辦，連帶讓健身房市值下跌，大軍向本報投訴稱「一派胡言」，直指又是豪哥從中作梗；記者致電豪哥但目前未獲回覆。

大軍自清表示，他與PEETA前妻Alisa是多年好友，去年因為Alisa控訴自己被家暴，基於多年好友感情而陪她至警局報案。筆錄內，Alisa將自己所見所聞、被如何對待如實交代，其中提到PEETA曾向她說過有關「大麻布朗尼」的事情，才讓警方深入調查PEETA是否持有或吸食大麻，導致PEETA去年被逮捕。

大軍也向Alisa求證，是否是她對外宣稱大軍是陷害PEETA的幕後主使，Alisa第一時間否認，還說「那爛健身房誰要收購」；而她想起豪哥曾約她吃飯，請她協助說謊爆料大軍是藏鏡人，她不願意，且豪哥很有可能在她如廁期間，偷開她的手機截圖相關對話，畢竟她的手機從來不上鎖。

根據大軍與Alisa的通話錄音，她不滿表示，豪哥跟大軍的糾紛為何拖她下水，豪哥自己有錯就要認，也再次強調「那爛健身房沒有人要收購」。對此，大軍表示這又可能是豪哥從中作梗，他將會維護自身權益，對於任何流言，將與律師討論後不排除提出告訴。

大軍拿出手機對話截圖，表示自己基於好友情誼，陪Alisa報案家暴，沒有任何教唆。（記者徐聖倫翻攝）

Alisa表示網路流言可能是豪哥在飯局上，偷偷在她如廁時用她的手機截圖。（記者徐聖倫翻攝）

