鄧文聰掏空幸福人壽買最貴停車場 背信、洗錢判26年

〔記者張文川／台北報導〕前幸福人壽董事長鄧文聰掏空幸壽資產127億元，挪用資金向渣打、瑞士EFG銀行違法質借2200萬美元及2億多美元，已被判應執行27年徒刑、併科罰金8.5億元定讞，已發監執行；台北地檢署另查出，鄧違背職務購買北市信義計畫區「最貴停車場」D3土地，並利用海外紙上公司匯洗款項來台，另行起訴，台北地院今依保險法背信、洗錢等罪，將他判處26年徒刑，併科罰金9億5000萬元。可上訴。

全案目前一審審結，若未來依此定讞後，將與已定讞發監的27年徒刑，再合併定應執行刑，多罪有期徒刑的合併上限為30年，鄧將來極可能被判滿30年。

北檢查出，鄧文聰賤賣當時號稱「最貴停車位」的北市信義計畫區D3土地，2009年4月，幸壽代替金享建設以28億餘元，透過競標拍賣買到D3土地，再以23億元轉賣給鄧文聰掌控的富創建設，使幸福人壽損失5億元；北檢於2020年8月依違反保險法之背信罪起訴鄧。

檢方追查，鄧文聰於購買D3土地案前，於2007年至2010年間，輾轉透過英屬維京群島的紙上公司，將價值數千萬美元的幸壽資產，拿去向瑞士百達銀行質借5900萬美元，再透過人頭公司，從瑞士匯洗至香港及新加坡再轉匯回台，分2次匯洗525萬美元、1150萬美元來台，用於購入D3土地，北檢2021年7月再起訴鄧文聰；北院將其與D3案併案審理。

至於讓鄧文聰入獄的定讞案，是他於2007年8月擔任幸壽副董任內，與時任董事長黃正一合謀，以幸壽的5000萬美元資產，向香港渣打銀行質押借款2200萬美元；隔年1月鄧接任幸壽董事長，再以幸壽1.5億美元資產，向瑞士EFG銀行質押借款2億餘美元，再洗錢至他的私人帳戶。

渣打質借案，法院將鄧判刑10年定讞，EFG質借案、洗錢案，則各判刑16年、4年確定，3罪合併定應執行27年確定；鄧目前在台北監獄服刑中，他先前曾因病保外就醫。共犯黃正一則於2021年1月12日帶病進入花蓮監獄服刑，2月病情惡化保外就醫，3月1日因心肺衰竭不治。

