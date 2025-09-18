涉收錢當應召站「門神」 宜縣礁溪鄉代張景程收押禁見

宜蘭礁溪鄉代張景程涉黃又涉貪，當應召站門神，法院裁定准押禁見。（圖取自礁溪鄉公所網站）

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣礁溪鄉無黨籍鄉民代表張景程，遭宜蘭地檢署查出協助應召站疏通人脈、應付臨檢，充當「門神」從中收取紅利，檢方提訊在押業者，坦承給付分紅，張景程也坦承收受，但檢方不排除有警務人員涉案包庇，今天凌晨認為有逃亡、串供或滅證之虞，依涉犯貪污罪聲押禁見，宜蘭地院上午裁定准押。

宜蘭礁溪某飯店遭檢方破獲經營應召站，查出本國及外籍女子被迫賣淫，其中不乏非自願外籍女，以為是到農場打工，持觀光簽證來台後才知要賣淫，陳姓及游姓業者因涉犯人口販運在押。

1名被迫賣淫外籍女子落網遭收容，等待遣返時，不忍姊妹仍遭脅迫，主動向檢調求助，宜蘭檢方為防消息外洩，跨境指揮新北市調查處偵辦，意外查出礁溪鄉代張景程涉案，應召站業者透過張姓友人邀來張景程當「門神」，利用他代表及地方人脈關係，進行疏通。

據了解，業者看上張景程2屆地方代表身分，允諾給予「公關股」請託協助應召站營運，並會按月給予分紅報酬，藉此用來應付臨檢，張姓友人坦承有給付約8萬元報酬，張則僅認拿取不到7萬元對價，但檢方認為不法獲利恐更多，將深入追查金流。

檢方掌握關鍵證據，在應召站遭查獲時，業者疑似有向張景程尋求協助，並得到答覆「非宜蘭警方辦理」事實，認為性產業在礁溪地區發展蓬勃且盤根錯節，背後恐有警務人員等公務機關涉嫌包庇，後續不排除擴大偵辦，將調閱臨檢紀錄勤務釐清案情。

宜蘭地檢署檢察官郭庭瑜昨提訊在押業者等人釐清全案，複訊張景程後，認為有逃亡、串供或滅證之虞，18日凌晨向法院聲請羈押禁見，全案朝貪污治罪條例第五條第一項第三款圖利、收受不正利益偵辦，宜蘭地院今天上午開庭，認為罪嫌重大且本刑期處7年以上有期徒刑，裁定准押禁見、並禁止接見通信。

