喬債務教唆黑道痛毆女牙醫 地球村老闆等6人被起訴

「地球村」美日語負責人陳中義。（資料照）

2025/09/18 11:32

〔記者吳昇儒／台北報導〕地球村美日韓語負責人陳中義因財務窘迫，佯以不動產權狀作保，向沈姓女牙醫等人借得3千萬元。事後，陳男評估該不動產都更後可達20億元，經人介紹，找上靜安會大哥夏尉瀧，想取回權狀。因沈姓女牙醫不配合，夏男等人竟找打手痛毆對方。台北地檢署今日偵結，認定陳、夏等6人涉犯重傷害、恐嚇取財未遂等罪，依法提起公訴。

檢察官認為，陳男詐領3千萬借款，又找黑幫勢力欺壓債權人，建請法官量處4年6月徒刑；夏男涉犯教唆重傷害且毫無悔意，建請量處7年6月以上徒刑；動手傷人的周子鈞則建請量處7年徒刑。其餘共犯則建請量處6月、2年以上徒刑。

檢警調查，昔日補教龍頭陳中義不敵疫情及課程數位化等情形，在外積欠多筆債務，去年因財務惡化，便將原抵押給玉山商業銀行的台中市福星路上的不動產拿出，到民間設定二胎，以權狀作為抵押委託蔡姓仲介找金主。

蔡姓仲介找來沈姓女牙醫及劉姓金主分別提供1500萬元，但要設定權狀時，陳卻提出書面異議，要求駁回登記，且其提供擔保的支票，早已跳票。沈、劉二人方知陳中義根本無心提供抵押品，提出給付票款訴訟。

陳男再向郭姓金主借貸時，對方提及可出售該福星路上的不動產，且該處經變更地目後，價值上看20億元。陳男為了解套，結識仲介黃今沛，但對方覺得陳男債務太複雜，要他找道上兄弟處理，便介紹靜安會大哥夏尉瀧（綽號：夏安）給其認識。夏男等人找上友人周文瀚協助，加入索討權狀計畫內。

陳男等人多次約蔡、劉、沈姓牙醫商談，明、暗示靜安會在幫忙處理債務，想取回權狀遭拒。今年4月28日晚間，則提出以1500萬元換回權狀，仍遭沈女拒絕，引起夏男不滿。

夏男透過手下徐若修找來打手周子鈞，今年5月19日，派他到沈女開設的牙醫診所「假洗牙真找碴」，痛毆沈女。

檢察官認定，陳、黃、夏、周文瀚等人行為已經涉犯組織犯罪條例及恐嚇取財未遂等罪；而夏、徐及周子鈞等人，則涉犯教唆、幫助及重傷害等罪，依法將6人起訴。

台北地檢署今日偵結，認定陳、夏等人涉犯重傷害、恐嚇取財未遂等罪，依法提起公訴。（記者吳昇儒攝）

