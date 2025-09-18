為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    宜蘭外籍黑工集中營曝光！專勤隊夜間埋伏壓制帶回60人

    移民署在宜蘭破獲泰籍非法移工仲介集團，查獲60人帶回偵辦。（圖由移民署提供）

    移民署在宜蘭破獲泰籍非法移工仲介集團，查獲60人帶回偵辦。（圖由移民署提供）

    2025/09/18 11:00

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕移民署宜蘭縣專勤隊接獲民眾檢舉，宜蘭縣內某餐廳聘用逾期外國人打黑工，有不少逾期停留泰國籍人士在餐廳廚房中從事食材處理和環境清潔等工作，經深入追查發現係由游姓女子和呂姓男子等人組成之非法集團仲介並載運至此餐廳工作，查獲非法仲介3人及泰國逾期停留人士57人共60人帶回偵辦。

    宜蘭縣專勤隊今天（18日）發布新聞稿指出，專勤隊獲報後成立專案小組，報請宜蘭地方檢察署檢察官郭庭瑜指揮偵辦，成功掌握5處非法仲介集團藏匿逾期停留泰籍人士之處所，本月9日兵分多路突襲據點，查獲非法仲介3人及泰國逾期停留人士57人。

    宜蘭專勤隊指出，此案游嫌所經營的非法仲介集團，利用泰國人脈關係招攬入境之泰國人，並租用2棟透天宅當作專屬宿舍，為躲避查緝門窗緊閉，排班輪流放哨警戒，惟專案小組預判情勢於深夜埋伏，迅速完成包圍行動，並在無聲間壓制一樓放哨把風人員，成功避免驚動整棟非法外來人口，杜絕可能發生的四散逃竄或跳樓等風險。

    非法仲介集團宿舍缺乏空調設備，僅用電風扇散熱，且狹小空間內僅利用簡單布幕或輕木板隔間，所有人席地而睡，其中位於宜蘭五結地區田中央農舍甚至擠近40人，環境之惡劣，宛如大型派工集中營，查獲時甚至發現還有2人是前晚才入境，立刻加入非法打工行列。

    集團更以黑工派遣公司模式運作，為方便派遣，特地挑選泰籍幹部自治管理，利用通訊軟體聯繫安排上工，工作項目五花八門，有農作、餐廳清潔、工地營造、河道清淤等，採短期派遣工方式，每日專人載運定點投放，甚至有雇主親自到場選工接送，宛如非法人力市場，行徑十分囂張。工作地點遍佈宜蘭及大梨山地區，嚴重影響國人就業權益。移民署專勤隊積極蒐整非法外來人口易聚集之熱點處所，持續追查不法獲利及幕後國外仲介集團。

    泰籍非法移工居住環境惡劣，宛如大型派工集中營。（圖由移民署提供）

    泰籍非法移工居住環境惡劣，宛如大型派工集中營。（圖由移民署提供）

    移民署在查獲現場戒護。（圖由移民署提供）

    移民署在查獲現場戒護。（圖由移民署提供）

    被查獲的非法移工人數眾多。（圖由移民署提供）

    被查獲的非法移工人數眾多。（圖由移民署提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播