    首頁　>　社會

    早餐店暗藏毒窟！客製化「黃金比例」喪屍煙彈 男被逮起訴

    警方循線將張男查緝到案。（警方提供）

    2025/09/18 12:02

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市張姓男子家中經營炒麵、豬血湯等台式早餐店，他以此為掩護，為打響毒品市場名號，竟在樓上自製並販售俗稱「喪屍煙彈」依托咪酯，還標榜客製化及「黃金比例」開拓客源，檢警今年6月間循線查獲，除聲押張男獲准，全案也在近日由檢方偵結起訴。

    台中市刑大偵一隊今天說明案情指出，該隊今年3月間獲報，北屯區有毒犯販售「喪屍煙彈」，深入追查發現張姓男子（32歲）涉有重嫌，報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，經連月跟監與蒐證鎖定張男行蹤，發現他白天偶爾會在家中經營的台式早餐店幫忙，實際上卻在樓上住處偷偷調製毒品煙油。

    今年6月間，警方見時機成熟，持搜索票直搗張男住處，查扣依托咪酯原料1包（重10.7公克）、依托咪酯煙油（重100.3公克）、甘油（重27.7公克）、依托咪酯煙彈7顆、製作器具1批、子彈12顆、毒品咖啡包2包（重6.7公克）、安非他命1包（重3公克）及手機1支。

    警方當場將他逮捕，並立即封存證物，粗估市價超過20萬元，經查，張男為降低成本與「增加特色」，會自行調配依托咪酯原料與甘油比例，再加入哈密瓜、草莓等香精，號稱「黃金比例」客製化調製，甚至打出口味多樣化的行銷噱頭。

    警方形容，這些煙彈外觀美化、香味誘人，但實際上卻暗藏高度危險性，吸食後不僅嚴重傷身甚至致命，全案警詢後依毒品罪嫌送辦，檢方認他涉案重大，且仍有共犯在逃，向法院聲押獲准，而該案也在近日偵結起訴。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    警方查扣相關證物。（警方提供）

