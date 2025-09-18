聯合大學校門口汽機車相撞 70歲騎士受傷送醫

轎車與機車碰撞。（記者彭健禮翻攝）

2025/09/18 10:56

〔記者彭健禮／苗栗報導〕國立聯合大學二坪校區大門口前，昨（17）日晚間發生左轉轎車與直行機車碰撞事故，造成騎士70歲陳姓老翁受傷送醫，警方調查轎車駕駛19歲陳姓男子與騎士陳姓老翁都無酒駕，詳細事故原因有待釐清，惟據監視器影像顯示，騎士老翁疑有搶快，警方也呼籲用路人遵守交通號誌管制，勿搶快闖越。

苗栗警分局今天表示，該起車禍發生於昨晚8點25分許，陳男駕駛轎車沿台13線北往南，行抵聯合大學二坪校區前，依循左轉燈號欲左轉入校園，未料，轎車於進入路口時，號誌燈轉變成直行綠燈，與對向車道直行往北的機車騎士陳姓老翁發生碰撞。警分局南苗派出所獲報到場，立即協助管制疏導交通，陳姓老翁由救護車送醫救治。

警方調查，雙方駕駛均無飲酒情形，詳細事故原因仍需調查釐清，惟據監視器影像顯示，騎士老翁疑有搶快，提醒用路人駕駛車輛務必隨時注意前方路況、標誌與號誌管制，勿搶快闖越，並確實遵守交通規則，以確保自己與用路人生命財產安全。

轎車左轉與對向直行機車碰撞。（記者彭健禮翻攝）

聯合大學二坪校區門口發生汽機車碰撞車禍。（記者彭健禮翻攝）

