宜蘭教養院長被控圖利廠商得標一審重判 高院改依洩密罪判刑

宜蘭教養院長謝清桂被控圖利廠商得標電動病床標案，一審重判5年2月， 高院改依洩密罪判刑6月、緩刑2年。（記者楊國文攝）

2025/09/18 11:24

〔記者楊國文／台北報導〕衛生福利部宜蘭教養院2019年採購電動病床，時任院長謝清桂洩漏標案文件給李姓女廠商，甚至傳訊「財神爺來了」通知投標，圖利李女至少14萬元不法利益，宜蘭地院以貪污治罪條例的圖利罪，判謝清桂5年2月，褫奪公權2年；全案上訴，高等法院今改依「公務員洩漏國防以外之秘密消息罪」，將謝判刑6月、可易科罰金18萬元，緩刑2年，並完成4場次法治教育，圖利部分無罪。可上訴。

檢方起訴指出，判決指出，宜蘭教養院由伊甸社會福利基金會承包經營，時任院長謝清桂是受衛福部社會及家庭署（社家署）委託從事公共事務的公務員。2019年6月，宜蘭教養院為建置住民老化專區，擬以每台5萬元價格，採購40台歐美品牌電動病床，向衛福部申請200萬元經費補助獲核定。

請繼續往下閱讀...

伊甸基金會負責承辦「宜蘭教養院電動病床設備採購案」的人員提出同樣規格、價格更低的國產病床資料，詢問謝清桂意見，謝竟把資料轉給李姓女廠商，並傳訊「請妳告訴我，它們（國產病床）的缺點，我來擋掉」。

李女收到文件修改後，回傳「上面打紅字的是重點」，謝清桂則要求排除國產電動床，並私下將標案採購規格及報價單洩漏給李女。

此採購案上網公告招標，謝立刻傳訊稱「財神爺來了」、「快打電話給我」通知李女投標，李女隨即回撥電話給謝清桂。李女為避免案件流標，還借用友人開的公司「陪標」，讓她以最低標200萬元得標。

宜蘭地院審理時，謝男坦承洩漏採購案招標文件及投標廠商資訊給李女，但否認圖利不法，辯稱此項採購電動床案，是為讓宜蘭教養院的住民有更好的輔具設備，並方便同仁照護住民，行政採購流程雖有洩密瑕疵，但未圖利他人。

合議庭審理認為，謝男洩漏底價、將投標文件及廠商秘密給李女，涉犯圖利明確，經扣除成本後，李女至少獲得14萬元不法利益，損及伊甸基金會受託經營宜蘭教養院的公益形象，但考量謝為身障人士，承認洩密、否認圖利犯行的態度，判刑5年2月、褫奪公權2年。全案上訴高等法院。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法