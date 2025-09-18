為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    員山子分洪道出水口浮木燃燒 消防引海水滅火

    新北市瑞芳區員山子分洪道出水口草叢今天上午傳出火警。新北市消防局獲報馳援，引海水灌救，迅速撲滅火苗，仍有餘燼未滅，消防員持續滅火中。（記者林嘉東翻攝）

    新北市瑞芳區員山子分洪道出水口草叢今天上午傳出火警。新北市消防局獲報馳援，引海水灌救，迅速撲滅火苗，仍有餘燼未滅，消防員持續滅火中。（記者林嘉東翻攝）

    2025/09/18 11:05

    〔記者林嘉東／新北報導〕新北市瑞芳區員山子分洪道出水口草叢今（18日）天上午傳出火警。新北市消防局獲報馳援，引海水灌救，迅速撲滅火苗，但在風勢助長下，仍有餘燼未滅，消防員持續滅火中。

    新北市消防局第六救災救護大隊今天上午7點50分獲報員山子分洪道出水口發生火警，出動瑞芳分隊前往滅火發現，原來是員山子分洪道出水口沙灘上浮木起火燃燒，延燒至台2線76公里路旁草叢，消防隊員引海水灌救，迅速控制火勢，未傳人員受傷，但在風勢助長下，仍有殘火未滅，持續滅火中。

    新北市瑞芳區員山子分洪道出水口草叢今天上午傳出火警。新北市消防局獲報馳援，引海水灌救，迅速撲滅火苗，仍有餘燼未滅，消防員持續滅火中。（記者林嘉東翻攝）

    新北市瑞芳區員山子分洪道出水口草叢今天上午傳出火警。新北市消防局獲報馳援，引海水灌救，迅速撲滅火苗，仍有餘燼未滅，消防員持續滅火中。（記者林嘉東翻攝）

    新北市瑞芳區員山子分洪道出水口草叢今天上午傳出火警。新北市消防局獲報馳援，引海水灌救，迅速撲滅火苗，仍有餘燼未滅，消防員持續滅火中。（記者林嘉東翻攝）

    新北市瑞芳區員山子分洪道出水口草叢今天上午傳出火警。新北市消防局獲報馳援，引海水灌救，迅速撲滅火苗，仍有餘燼未滅，消防員持續滅火中。（記者林嘉東翻攝）

    新北市瑞芳區員山子分洪道出水口草叢今天上午傳出火警。新北市消防局獲報馳援，引海水灌救，迅速撲滅火苗，仍有餘燼未滅，消防員持續滅火中。（記者林嘉東翻攝）

    新北市瑞芳區員山子分洪道出水口草叢今天上午傳出火警。新北市消防局獲報馳援，引海水灌救，迅速撲滅火苗，仍有餘燼未滅，消防員持續滅火中。（記者林嘉東翻攝）

