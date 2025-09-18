為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

社會
    社會

    移民署破獲泰籍打黑工集團 近60人擠2棟民宅宛如集中營

    移民署會同警方前往黑工宿舍查緝。（記者王冠仁翻攝）

    2025/09/18 11:00

    〔記者王冠仁／台北報導〕以游姓男子為首的非法仲介集團，專門把泰國籍人士引進宜蘭地區，從事非法打工，包含農作、餐廳清潔、工地營造、河道清淤等。移民署專勤隊根據一宗檢舉案追查，發現游租下宜蘭2處透天民宅當作「黑工宿舍」，專勤隊員配合警方查緝，行動當天這2棟透天民宅查獲57名黑工，該處門窗緊閉，內部居住環境惡劣，宛如現代集中營。

    移民署北區事務大隊宜蘭縣專勤隊在3個月前接獲民眾檢舉，聲稱宜蘭縣某餐廳聘用逾期居留的外籍人士打黑工。專勤隊員前往餐廳查緝，果然查獲數名逾期居留的泰籍人士在餐廳進行處理食材、環境清潔等工作。

    專勤隊深入追查，赫然發現這些泰籍黑工，都是由游姓男子每天派人從「黑工宿舍」載運到餐廳工作，而且專勤隊員還查出游男旗下的黑工人數相當多。

    專勤隊員佈線追查，耗時3個月跟監蒐證，掌握游的行蹤、作息以及管理黑工的方式，專勤隊會同宜蘭警方，在本月9日兵分多路出擊，先後逮捕游與其同夥，再前往游的「黑工宿舍」查緝。

    移民署說，游嫌租下宜蘭2棟透天民宅當作黑工宿舍，查緝當天，共在2棟透天民宅中查獲57名黑工，其中1棟住了將近30多人，另外一棟住了將近20人。

    為躲避查緝，游嫌不僅在宿舍外「排班站哨」，專勤隊員行動當天，先是快速壓制站哨人員，再迅速包圍現場，避免有人因查緝而跳樓、逃逸。

    專勤隊員事後在這2棟宿舍內搜查，赫然發現內部缺乏空調設備，僅用電風扇散熱，且狹小空間內僅利用簡單布幕或輕木板隔間，所有人席地而睡，宛如大型派工集中營。

    專勤隊員查出，該集團以黑工派遣公司模式運作，為方便派遣，特地挑選泰籍幹部自治管理，利用通訊軟體聯繫安排上工，工作項目包含農作、餐廳清潔、工地營造、河道清淤等，採短期派遣工方式，每日專人載運定點投放，甚至有雇主親自到場選工接送，宛如非法人力市場，行徑十分囂張。工作地點更遍佈宜蘭及大梨山地區，嚴重影響國人就業權益。

    專勤隊員最後將游等共犯依法送辦，同時也將這57名黑工安排遣返。移民署呼籲，雇主應依就業服務法規定申請外籍移工，非法聘僱未經許可外國人，恐面臨15萬元以上75萬元以下罰鍰;5年內再違反者，處3年以下有期徒刑。

    移民署會同警方前往黑工宿舍查緝。（記者王冠仁翻攝）

