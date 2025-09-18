來自破碎家庭9歲男童駡老師「娘娘腔」被求償30萬 愛心基金會幫賠5千元

9歲男童行為偏差駡老師「娘娘腔」被求償30萬元，擔任監護人的愛心基金會被法官判賠5千元。圖為高雄市教育局（資料照）

2025/09/18 11:11

〔記者黃佳琳／高雄報導〕9歲的黃姓男童父親死亡、母親下落不明，被法院裁定由高雄某愛心基金會擔任監護人，但來自破碎家庭的黃童行為偏差在學校駡老師髒話，老師不原諒向他和基金會提告求償30萬，法官根據相關調查報告認定黃童確實有做出侵害老師名譽權的行為，但考量黃童沒有經濟能力，依侵害程度判基金會應賠老師5千元。

判決指出，2019年，黃童進入高雄某國小一年級，由陳姓老師當他的班導師，黃童就讀小一、小二時就跟陳姓老師相處不佳，師生關係緊張，黃童升上3年級後，雖然導師換人，但陳姓老師被分派當他的音樂老師。

2022年11月2日，陳姓老師上音樂課時，黃童一直搗亂，跑來跑去、蹦蹦跳跳，還跟老師嗆聲說：「你快點離開這個學校，我會幫你拍拍手，也會叫別人幫你拍拍手。」，還講三字經、「你是娘娘腔」，老師很生氣叫黃童回座位、去罰站，但黃童都沒有理會。

陳師後來因故被學校解聘後，認為自己被學校開除與黃童有關，因此怒向黃童和擔任監護人的基金會提告求償30萬元；高雄地方法院簡易庭審理時，基金會辯稱，陳姓老師明知黃童來自破碎家庭，執教期間卻常以大聲咆哮、大力拍桌、無故罰站、點名針對，並任意貶抑指責黃童不是，疫情期間上線上課時，還故意漠視黃童遠距教學需求，黃童才是遭陳師霸凌的受害者，陳師遭教評會決議解聘而無端遷怒於黃童及基金會，實非可取。

法官根據校方的調查報告，發現黃姓男童向來有說髒話、不能按表操課、不服從教師課堂管教情事，黃童接受基金會照顧後，課業表現完成度雖有提高，也減少說髒話的言行，但在校園中仍有情緒失控、不尊重老師、不服管教情形；且根據班上同學指稱，師生衝突當天，黃童確實有脫序、駡老師的行為。

不過，法官也發現，陳師是因為教學不力，經教育局申請教師專業審查會調查屬實，且經輔導改善無成效才被學校解聘，但黃童確實有做出侵害陳師名譽權的行為，考量黃童不具工作能力，日常生活均仰賴基金會照顧，且其名下並無不動產、存款或投資，因此依受侵害程度，判決由基金會賠償陳師5千元，可上訴。

