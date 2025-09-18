為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    來自破碎家庭9歲男童駡老師「娘娘腔」被求償30萬 愛心基金會幫賠5千元

    9歲男童行為偏差駡老師「娘娘腔」被求償30萬元，擔任監護人的愛心基金會被法官判賠5千元。圖為高雄市教育局（資料照）

    9歲男童行為偏差駡老師「娘娘腔」被求償30萬元，擔任監護人的愛心基金會被法官判賠5千元。圖為高雄市教育局（資料照）

    2025/09/18 11:11

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕9歲的黃姓男童父親死亡、母親下落不明，被法院裁定由高雄某愛心基金會擔任監護人，但來自破碎家庭的黃童行為偏差在學校駡老師髒話，老師不原諒向他和基金會提告求償30萬，法官根據相關調查報告認定黃童確實有做出侵害老師名譽權的行為，但考量黃童沒有經濟能力，依侵害程度判基金會應賠老師5千元。

    判決指出，2019年，黃童進入高雄某國小一年級，由陳姓老師當他的班導師，黃童就讀小一、小二時就跟陳姓老師相處不佳，師生關係緊張，黃童升上3年級後，雖然導師換人，但陳姓老師被分派當他的音樂老師。

    2022年11月2日，陳姓老師上音樂課時，黃童一直搗亂，跑來跑去、蹦蹦跳跳，還跟老師嗆聲說：「你快點離開這個學校，我會幫你拍拍手，也會叫別人幫你拍拍手。」，還講三字經、「你是娘娘腔」，老師很生氣叫黃童回座位、去罰站，但黃童都沒有理會。

    陳師後來因故被學校解聘後，認為自己被學校開除與黃童有關，因此怒向黃童和擔任監護人的基金會提告求償30萬元；高雄地方法院簡易庭審理時，基金會辯稱，陳姓老師明知黃童來自破碎家庭，執教期間卻常以大聲咆哮、大力拍桌、無故罰站、點名針對，並任意貶抑指責黃童不是，疫情期間上線上課時，還故意漠視黃童遠距教學需求，黃童才是遭陳師霸凌的受害者，陳師遭教評會決議解聘而無端遷怒於黃童及基金會，實非可取。

    法官根據校方的調查報告，發現黃姓男童向來有說髒話、不能按表操課、不服從教師課堂管教情事，黃童接受基金會照顧後，課業表現完成度雖有提高，也減少說髒話的言行，但在校園中仍有情緒失控、不尊重老師、不服管教情形；且根據班上同學指稱，師生衝突當天，黃童確實有脫序、駡老師的行為。

    不過，法官也發現，陳師是因為教學不力，經教育局申請教師專業審查會調查屬實，且經輔導改善無成效才被學校解聘，但黃童確實有做出侵害陳師名譽權的行為，考量黃童不具工作能力，日常生活均仰賴基金會照顧，且其名下並無不動產、存款或投資，因此依受侵害程度，判決由基金會賠償陳師5千元，可上訴。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播