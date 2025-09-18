與死神搶命 嘉市林俊成、陳慶明、朱麗美獲鳳凰獎

消防隊員林俊成（右）、義消陳慶明（中）、防火宣導志工朱麗美（左）獲鳳凰獎肯定。（記者王善嬿攝）

2025/09/18 10:52

〔記者王善嬿／嘉義報導〕內政部消防署日前公布今年鳳凰獎得獎名單，嘉義市消防局湖內消防分隊隊員林俊成，不僅英勇衝火場搶救民眾性命，運用高級救護技術員（EMT-P）專業，在民眾突喘不過氣、意識不清、打籃球倒地等危急時刻，冷靜判斷給予緊急救護，讓患者就醫治療後恢復清醒，撿回一命，近5年累計36件，獲消防楷模鳳凰獎肯定。

43歲林俊成服務年資18年9月，與同事、醫院醫師合作無間，今年5月22日大同國小籃球場搶救突昏倒、失去呼吸心跳男性，以及2月在仁愛路搶救65歲突路倒、無呼吸心跳的婦人，2人經急救後都順利康復出院，讓他成就感十足。

請繼續往下閱讀...

42歲義消陳慶明家中曾開公司，因全球金融海嘯被客戶倒債，經歷家中擁多間房產到租房的苦日子，希望成為拉人一把的那雙手，2004年到市消防局擔任消防替代役，退伍後就加入義消，服務迄今近20年，儘管手邊有工作，也排除萬難趕赴現場，近5年內大小災害協勤46件。市消防局義消共734人，獲獎不易，他謙虛感謝義消前輩、消防局長官的推薦、協助。

嘉義市義消防火宣導分隊幹事朱麗美，投入防火宣導志工12年，因身體不適從職場上班族成為家庭主婦，全心投入防火宣導，即使上門宣導時，常被當成詐騙集團拒於門外，她仍堅持不懈，秉持1人聽進去就能救1家信念，光訪視住警器設置情形，就訪查4175戶。

她說，因從事防火宣導還有防震話劇宣導多年，自家也裝有照明燈、滅火器、住警器等設備，時常與親友分享防災觀念，希望市民都平安，就是做這份工作最大期盼。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法