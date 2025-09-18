為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    五股雜糧行兄妹搶生意大亂鬥！害婦人摔斷腿 3人送辦

    新北市五股區一間雜糧行發生兄妹、外甥三人混戰，現場一片凌亂。（記者吳仁捷翻攝）

    2025/09/18 11:16

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市五股一間雜糧行傳出兄妹鬩牆，引發打架，陳女先砸店，還推倒買蛋的73歲老太太害她髖骨骨折，助陣的陳女兒子持球棒朝舅舅揮舞，形成家族混戰，警方到場將三人送醫，依傷害、毀損罪嫌送辦，陳女還要賠償老婦人醫藥費，得不償失。

    警方調查，陳家在五股西雲路經營雜糧行，販售米、穀及菸酒等生意，由陳父經營近20年，近年逐漸讓49歲兒子接手，父子還簽下協議，讓兒子在老店對面開店負責批發外送，父親在原址專營零售，交給女兒打理。

    未料陳女近來發現哥哥違反協議，賣起零售，18日下午5時許衝到哥哥店裡質問，推倒雞蛋籃、沙拉油桶，還阻止73歲蘇姓老婦人買雜糧，導致蘇婦摔倒，摔斷髖關節，爬不起來。

    陳男見狀將妹妹甩出店外跌在店門口，19歲陳女兒子林男見狀，衝過去與舅舅扭打，隨後回店裡拿出球棒作勢揮打舅舅，多名鄰居圍觀，擔心出事連忙報警。

    警方趕抵約制打架，由救護車將骨折的蘇婦、陳家兄妹送醫，陳家老父親得知子女衝突，也趕來關切，對於子孫因生意大打出手互告，難過得說不出話來，警方將陳姓兄妹、陳女兒子林男分依傷害、毀損罪嫌移送新北地檢署偵辦。

    新北市五股區一間雜糧行發生兄妹、外甥三人混戰，現場一片凌亂。（記者吳仁捷翻攝）

