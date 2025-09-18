為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    涉圖利廠商、侵占三節禮盒 勞動部前北分署長謝宜容判4年6月

    勞動部勞動力發展署北分署前署長謝宜容。（資料照）

    勞動部勞動力發展署北分署前署長謝宜容。（資料照）

    2025/09/18 10:35

    〔記者王定傳／台北報導〕前勞動部勞動力發展署北分署長謝宜容，被控圖利北分署辦公室整修工程及宣傳品等視覺設計採購案的的習翌公司42萬餘元，另以就業安定基金等預算購買12盒三節禮盒，據為己用，檢方今年4月依貪污治罪條例圖利、侵占公有財物等罪嫌將她起訴後，謝在審理時認罪，但又鬧出被告走法院內部通道特權風波；新北地院今日判處謝宜容4年6月徒刑，可上訴；謝今日未出庭聆判。

    其他被告部分：北分署劉姓女主任判1年4月緩刑2年、簡姓男股長1年8月緩刑3年、郭姓女督導員1年4月緩刑2年，3人並分別向公庫支付5萬元至10萬元不等金額；習翌公司負責人林峯白判刑2年緩刑4年、林峯立1年8月緩刑3年，並分別向公庫支付10萬元至15萬元不等金額，借牌給習翌公司投標的徐姓廠商判刑5月緩刑3年並向公庫支付10萬元。

    據了解，謝女對曾替台北市長蔣萬安設計春節門聯的林峯白作品充滿好感，遂於2023年間、新莊本部整修工程採購案公告前，指示部屬與習翌公司開會討論標案內容，甚至拆分工程，以避免逾150萬元採購案須加入外部評選委員變數，並參考習翌所提供文件，替該公司量身訂作採購案；最後，不具投標資格的習翌還借牌投標獲利25萬餘元。

    檢調還發現，謝女把去年北分署所有對外活動、宣傳品的視覺設計採購案，都交由習翌承作，同樣派人討論標案並參考習翌公司所提資料製作標案，此部分圖利17萬餘元。

    不僅如此，謝女另被控侵占「就業安定基金或就業保險基金」預算，購買2萬餘元的12盒禮盒贈送親友。檢方斥責謝女所為讓投標廠商受到不公平對待，損及國家機關及公務員形象，將她以侵占公有財物、圖利及刑法洩密罪起訴，並建請量處適當之刑。偵查中羈押禁見的謝女移審法院後獲100萬元交保，並限制出境、出海及住居，還須實施科技監控。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播