涉圖利廠商、侵占三節禮盒 勞動部前北分署長謝宜容判4年6月

2025/09/18 10:35

〔記者王定傳／台北報導〕前勞動部勞動力發展署北分署長謝宜容，被控圖利北分署辦公室整修工程及宣傳品等視覺設計採購案的的習翌公司42萬餘元，另以就業安定基金等預算購買12盒三節禮盒，據為己用，檢方今年4月依貪污治罪條例圖利、侵占公有財物等罪嫌將她起訴後，謝在審理時認罪，但又鬧出被告走法院內部通道特權風波；新北地院今日判處謝宜容4年6月徒刑，可上訴；謝今日未出庭聆判。

其他被告部分：北分署劉姓女主任判1年4月緩刑2年、簡姓男股長1年8月緩刑3年、郭姓女督導員1年4月緩刑2年，3人並分別向公庫支付5萬元至10萬元不等金額；習翌公司負責人林峯白判刑2年緩刑4年、林峯立1年8月緩刑3年，並分別向公庫支付10萬元至15萬元不等金額，借牌給習翌公司投標的徐姓廠商判刑5月緩刑3年並向公庫支付10萬元。

據了解，謝女對曾替台北市長蔣萬安設計春節門聯的林峯白作品充滿好感，遂於2023年間、新莊本部整修工程採購案公告前，指示部屬與習翌公司開會討論標案內容，甚至拆分工程，以避免逾150萬元採購案須加入外部評選委員變數，並參考習翌所提供文件，替該公司量身訂作採購案；最後，不具投標資格的習翌還借牌投標獲利25萬餘元。

檢調還發現，謝女把去年北分署所有對外活動、宣傳品的視覺設計採購案，都交由習翌承作，同樣派人討論標案並參考習翌公司所提資料製作標案，此部分圖利17萬餘元。

不僅如此，謝女另被控侵占「就業安定基金或就業保險基金」預算，購買2萬餘元的12盒禮盒贈送親友。檢方斥責謝女所為讓投標廠商受到不公平對待，損及國家機關及公務員形象，將她以侵占公有財物、圖利及刑法洩密罪起訴，並建請量處適當之刑。偵查中羈押禁見的謝女移審法院後獲100萬元交保，並限制出境、出海及住居，還須實施科技監控。

