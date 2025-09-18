為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    驚險瞬間！男大生山區騎車過彎失控 連撞6機車掛彩送醫

    黃姓男大生騎車過彎疑操作不當，連撞路旁6輛靜止中機車。（民眾提供）

    黃姓男大生騎車過彎疑操作不當，連撞路旁6輛靜止中機車。（民眾提供）

    2025/09/18 10:14

    〔記者許國楨／台中報導〕驚魂一瞬！台中霧峰區一名黃姓大學生，17日深夜獨自騎車下山，行經吉峰東路朝陽幹39號附近彎道時，疑操作不當，整輛機車直接衝向路旁，猛力撞上停放的6輛機車，現場多名正在看夜景的大學生飽受驚嚇，所幸車速不快，僅造成騎士與部分學生輕微擦挫傷，經送醫院救治無大礙。

    經查，事故發生在17日22時59分許，當時黃姓男大生（19歲）騎乘機車，由吉峰東路往民生路方向行駛，過彎時疑因操作不慎，失控撞擊路旁靜止停放的6輛機車，由於撞擊力道仍具威力，造成現場瞬間一陣驚叫，正在賞夜景的學生們急忙閃避，幸未釀成嚴重傷害。

    警方第一時間趕抵現場，立即拉起封鎖線並疏導車流，同時確認肇事者並無酒駕情況，除男大生騎士1人身體多處受傷送醫救治，其餘傷者自行就醫，詳細肇事原因及責任歸屬仍待調查，呼籲用路人駕駛車輛行經彎道應減速慢行，隨時注意路況，以維自身及其他用路人安全。

    這一撞造成賞夜景的大學生們飽受驚嚇。（民眾提供）

    這一撞造成賞夜景的大學生們飽受驚嚇。（民眾提供）

    所幸男大生經送醫無大礙。（民眾提供）

    所幸男大生經送醫無大礙。（民眾提供）

