詐騙多名空姐投資撈上億 華航前座艙長加重改判9年半

華航前座艙長牟孝儀、妻子陳學敏（後來離婚）等人招攬空姐投資詐騙1億多元，高院今加重改判牟男9年6月、陳女酌減刑責改為7年6月。

2025/09/18 10:28

〔記者楊國文／台北報導〕華航前座艙長牟孝儀被控與妻子陳學敏、女性友人盧育玫謊稱可取得低價外幣，招攬多名空姐投資，吸金詐騙1.7億多元，台北地院依銀行法判牟8年6月、陳女8年、盧女9年徒刑，全案上訴，高等法院今依銀行法，加重改判牟男9年6月、陳女獲酌減刑期為7年6月，盧女仍判9年，可上訴三審。牟3人均未到庭聆判。

牟孝儀（原名牟明哲）曾任華航座艙長，因工作與華航女空服員交好，2014年12月屆齡退休。

檢方起訴指稱，牟孝儀與友人盧育玫合作，以妻子陳學敏（2017年6月15日兩願離婚）名義開設投資公司，經營投資外幣業務，由盧女提供外幣，牟男則四處遊說認識的空姐加入投資行列，宣稱可提供低於銀行牌價幣，有利可圖。

多名空姐誤信牟男等人謊話，掏錢投資，多名空姐、被害人投資數百萬元不等，最大的投資人出資高達1600萬元。

2017年6月，牟男突然在投資群組公告稱「有個大大的壞消息，就是投資的老闆倒了！現在我家的負債大概是1億5千萬元」，還稱「暫時不能給利息、償還本金了」、「我們可能得先賣大安路的房子來還部份的債，真的抱歉！」等話。

多名被害空姐、投資人等17人不甘受損，控告牟孝儀、陳學敏、盧育玫等人詐欺取財。台地檢署偵查後，認為牟男等3人違法吸金，且犯利超過1億元以上，依違反銀行法將牟男3人起訴。

台北地院審理時，牟男、陳學敏均否認犯行，辯稱只是單純分享投資經驗，盧育玫則坦承被控吸金犯行。北院審理後認定，牟男實際吸收的資金高達1億2579萬元，陳學敏吸金1100萬元，盧育玫則吸金達3608萬元。

北院認為，牟男、陳學敏犯後未認罪、無悔改之意，且沒有賠償被害人損失，還推諉卸責，分別判刑8年6月、8年，盧育玫雖坦承犯行，但考量在投資案居於核心要角地位，也未賠償被害人，判刑9年。全案上訴高等法院。

