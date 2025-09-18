為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    行人違規穿越馬路遭撞死 駕駛超速行駛仍有罪

    陳姓男子開車撞死違規穿越馬路的行人，被警方查出他超速駕駛仍被法官判有罪。（翻攝Google地圖）

    陳姓男子開車撞死違規穿越馬路的行人，被警方查出他超速駕駛仍被法官判有罪。（翻攝Google地圖）

    2025/09/18 10:22

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕孫姓路人違規穿越馬路遭陳男開車撞死，陳男喊冤稱對方違規自己來不及反應才撞上，雖然車禍鑑定報告指出，孫男違規是肇事主因，但陳男在市區限速50公里的路段超速13.5公里是肇事次因，因此被法官依過失致死罪判刑8月，考量雙方已和解，另宣告緩刑2年。

    判決指出，去年5月10日傍晚6點多，孫姓男子在苓雅區青年二路一帶違規穿越馬路，當時開車行經的陳姓男子因來不及反應直接將孫男撞飛，經送醫後孫男因多重性外傷，當晚8點宣告不治。

    陳男肇事後留在現場接受警方調查，他喊冤表示是對方違規穿越馬路，他根本來不反應才會撞上；警方查出，陳男撞人時的車速為63.5公里，但市區道路限速50公里，因此認定陳男有超速駕駛將他送辦。

    高雄地方法院審理時，法官根據車禍鑑定報告發現，車禍主因為被害人在劃有分向限制線路段穿越道路，但陳男超速則為為肇事次因，由於陳男在車禍後與家屬達成和解並賠償完畢，法官考量他沒有前科，又獲家屬諒解，因此依過失致人於死罪判徒刑8月，另宣告緩刑2年，並應接受法治教育3場次。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播