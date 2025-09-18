行人違規穿越馬路遭撞死 駕駛超速行駛仍有罪

陳姓男子開車撞死違規穿越馬路的行人，被警方查出他超速駕駛仍被法官判有罪。（翻攝Google地圖）

2025/09/18 10:22

〔記者黃佳琳／高雄報導〕孫姓路人違規穿越馬路遭陳男開車撞死，陳男喊冤稱對方違規自己來不及反應才撞上，雖然車禍鑑定報告指出，孫男違規是肇事主因，但陳男在市區限速50公里的路段超速13.5公里是肇事次因，因此被法官依過失致死罪判刑8月，考量雙方已和解，另宣告緩刑2年。

判決指出，去年5月10日傍晚6點多，孫姓男子在苓雅區青年二路一帶違規穿越馬路，當時開車行經的陳姓男子因來不及反應直接將孫男撞飛，經送醫後孫男因多重性外傷，當晚8點宣告不治。

陳男肇事後留在現場接受警方調查，他喊冤表示是對方違規穿越馬路，他根本來不反應才會撞上；警方查出，陳男撞人時的車速為63.5公里，但市區道路限速50公里，因此認定陳男有超速駕駛將他送辦。

高雄地方法院審理時，法官根據車禍鑑定報告發現，車禍主因為被害人在劃有分向限制線路段穿越道路，但陳男超速則為為肇事次因，由於陳男在車禍後與家屬達成和解並賠償完畢，法官考量他沒有前科，又獲家屬諒解，因此依過失致人於死罪判徒刑8月，另宣告緩刑2年，並應接受法治教育3場次。

