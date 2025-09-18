為愛昏頭！40歲女網戀 4度衝郵局要匯50萬「結婚基金」

蔡女4度衝郵局匯 50萬「結婚基金」，都因行員懷疑她遭詐騙而拒絕匯款。（圖由民眾提供）

2025/09/18 10:11

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣40歲蔡姓女子日前在交友網站認識男子「小林」，對方以「結婚為前提」展開熱烈互動，並要求蔡女匯款50萬元當作結婚基金，蔡女已被愛衝昏頭，立刻跑到郵局匯款，所幸當地郵局行員機警，她連續跑了4家郵局匯款均被攔，並通報警方到場勸阻，她才恍然大悟自己遭詐騙了。

據了解，蔡女未婚，1個月前透過手機交友軟體結識「小林」，兩人每天熱線聊天，感情迅速升溫，還一度討論共組家庭，小林見蔡女掉入陷阱，於是提出必須先匯50萬元作為結婚基金，蔡女不疑有他，立刻拿出50萬元積蓄，前往郵局匯款，然而，當地行員察覺情況可疑，詢問對方身分與匯款用途時，蔡女卻支支吾吾，結果被婉拒辦理。



蔡女不死心，接連跨鄉鎮跑了3家郵局，都因行員懷疑她遭詐騙而拒絕匯款。最後她來到二林某郵局辦理，行員見她執迷不誤，決定通知警方。二林分駐所副所長洪宗郎與2名警員趕到現場，發現蔡女仍深信「小林」是真命天子，甚至拒絕警方查看手機，護愛心切。

警方耐心勸說，分析她這就是典型的「假交友、真詐財」手法，蔡女才放棄匯款，事後，警方也趕緊聯繫蔡女住處派出所加強關懷，避免她再次受騙。

芳苑警分局呼籲，網路交友務必保持謹慎，只要對方提及「投資」、「資金周轉」、「結婚基金」等關鍵字並要求匯款，極可能就是詐騙，應立即撥打165反詐騙專線或向附近派出所諮詢，以免人財兩失

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

40歲蔡女網路交友，掉入愛情陷阱，準備匯款50萬元當作結婚基金。（圖由民眾提供）

警方獲報到場勸阻蔡女受騙。（圖由民眾提供）

