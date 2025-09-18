為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    為愛昏頭！40歲女網戀 4度衝郵局要匯50萬「結婚基金」

    蔡女4度衝郵局匯 50萬「結婚基金」，都因行員懷疑她遭詐騙而拒絕匯款。（圖由民眾提供）

    蔡女4度衝郵局匯 50萬「結婚基金」，都因行員懷疑她遭詐騙而拒絕匯款。（圖由民眾提供）

    2025/09/18 10:11

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣40歲蔡姓女子日前在交友網站認識男子「小林」，對方以「結婚為前提」展開熱烈互動，並要求蔡女匯款50萬元當作結婚基金，蔡女已被愛衝昏頭，立刻跑到郵局匯款，所幸當地郵局行員機警，她連續跑了4家郵局匯款均被攔，並通報警方到場勸阻，她才恍然大悟自己遭詐騙了。

    據了解，蔡女未婚，1個月前透過手機交友軟體結識「小林」，兩人每天熱線聊天，感情迅速升溫，還一度討論共組家庭，小林見蔡女掉入陷阱，於是提出必須先匯50萬元作為結婚基金，蔡女不疑有他，立刻拿出50萬元積蓄，前往郵局匯款，然而，當地行員察覺情況可疑，詢問對方身分與匯款用途時，蔡女卻支支吾吾，結果被婉拒辦理。

    蔡女不死心，接連跨鄉鎮跑了3家郵局，都因行員懷疑她遭詐騙而拒絕匯款。最後她來到二林某郵局辦理，行員見她執迷不誤，決定通知警方。二林分駐所副所長洪宗郎與2名警員趕到現場，發現蔡女仍深信「小林」是真命天子，甚至拒絕警方查看手機，護愛心切。

    警方耐心勸說，分析她這就是典型的「假交友、真詐財」手法，蔡女才放棄匯款，事後，警方也趕緊聯繫蔡女住處派出所加強關懷，避免她再次受騙。

    芳苑警分局呼籲，網路交友務必保持謹慎，只要對方提及「投資」、「資金周轉」、「結婚基金」等關鍵字並要求匯款，極可能就是詐騙，應立即撥打165反詐騙專線或向附近派出所諮詢，以免人財兩失

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    40歲蔡女網路交友，掉入愛情陷阱，準備匯款50萬元當作結婚基金。（圖由民眾提供）

    40歲蔡女網路交友，掉入愛情陷阱，準備匯款50萬元當作結婚基金。（圖由民眾提供）

    警方獲報到場勸阻蔡女受騙。（圖由民眾提供）

    警方獲報到場勸阻蔡女受騙。（圖由民眾提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播