沙鹿情殺案長輩護航「很乖」 Cheap分析3點原因：不想面對

沙鹿命案現場地上可見血跡。（資料照）

2025/09/18 11:17

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台中市外埔區20歲顏姓女大生前天在沙鹿遭前男友駱姓17歲少年狂砍多刀慘死，有媒體報導指出，少年的父親友人指小孩很乖。對此百萬網紅Cheap分析這名長輩替駱男護航原因，有可能是「逃避情緒」或者「們希望小孩乖，那他們就不用負責，也不需面對現實」，不過有可能「他早就壞了但我一直不想面對」。

百萬網紅Cheap昨轉貼媒體報導指出，駱姓17歲少年的父親友人稱「從小到大都是乖乖的」、「蠻年輕就出來打工幫忙分擔家計」、「他是一個很乖的小孩，不知道是發生什麼原因，會做出這種事情......」。

請繼續往下閱讀...

Cheap說，「角頭小弟+假日去宮廟+討債=很乖？」長輩的邏輯完全是：「他平常有吃飯」、「他假日都會呼吸」、「他小時候很可愛」，所以很乖。

Cheap分析，首先此為「逃避情緒」，從小看到大的小孩突然變殺人魔，這些長輩沒辦法承認「他一直都有問題，我們都沒管」，只好用最爛的方式「我家小孩很乖、一定交到壞朋友」，再者有時長輩的「乖」只停在表面，所以一個平常對他們不會大聲講話、不會頂嘴、還會幫阿嬤提菜的人，哪怕砍人31刀，他們也會說「他平常很乖啦」。

Cheap直指，這些長輩平常根本不關心人家，對小孩的理解只停留在吃飽沒、你要聽話喔，然後其他時間小孩在幹嘛誰知道，你去拉K、混宮廟、討債都不重要，只要對他們講話小聲點，就自動升級乖孩子。其實他們不是覺得小孩乖，而是他們希望小孩乖，那他們就不用負責，也不用面對現實但更多的是，他早就壞了但我一直不想面對。

還有結構性問題，乖小孩變壞人，個人的選擇看起來像自由，但其實社會早就擺好了陷阱，當他處處被排擠時，唯一接納他們的是宮廟、角頭、同儕幫派，或許這不是他要選的路，但沒路的時候，這是唯一開著的門。

「宮廟會叫你鬥陣欸，學校只會叫你問題學生」Cheap坦言，很好選吧？最後暴力變成唯一語言，至少該怎麼解決問題？應是「要先有人肯面對問題，而不是覺得8+9文化也很好」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法