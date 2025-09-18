看病還要繳罰鍰！彰基商圈機車違停 8個月狂噴2298件罰單

彰基商圈機車違停8個月被開單達2298件。（記者湯世名攝）

2025/09/18 09:21

〔記者湯世名／彰化報導〕檢舉滿天飛！彰化基督教醫院商圈周邊道路機車停車格一位難求，人行道與騎樓違停相當嚴重，警方統計，今年1~8月機車違停被檢舉件數高達2298件，平均1個月多達287件，其中有不少病患或家屬把機車停在紅線上，看診後要騎機車時，卻發現已經被警方開單告發，氣得說「看病還要繳罰單」。

彰基總院員工多達數千人，加上病患及家屬，每天粗估有上萬人進出醫院，卻因醫院周邊道路機車停車位不足，有民眾趕著到醫院看診卻苦無車位可停，乾脆將機車停在紅線或人行道上，包括旭光路、博愛街、南校街乃至鄰近巷道都停滿機車，行人沒地方走，影響交通順暢，還因此引來檢舉達人緊盯。

彰化警分局統計，今年1至8月底，彰基周邊道路取締機車違規停車共有2298件，平均每個月多達287件，等於1天就開出近10張罰單，全數依道路交通管理處罰條例第56條第1項第1款，處600～1200元罰鍰；這2298件中又以旭光路開單1107件最多，占了近5成。

彰基則表示，彰基各期建物地下室或周圍腹地，都有規劃停車場供來患者及民眾停放，其中機車停車位共有1394個，以教學研究大樓為例，地下1樓機車停車場開放279個停車位，民眾前3小時免費，從第3個小時後則是每小時收費10元，提供患者來院停車多元選擇，紓緩機車停車問題，歡迎民眾多加利用，切勿為了省這10元而冒著被開單告發罰鍰600元的風險。

彰基商圈機車違停嚴重，機車族發現被開單也傻眼。（記者湯世名攝）

彰基商圈機車違停嚴重，8個月開出2298件罰單。（記者湯世名攝）

彰基商圈機車停車格爆滿，車位一位難求。（記者湯世名攝）

