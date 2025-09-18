為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    來亂的？婦人11年前買玉環多次要退款 店家不堪其擾報警

    婦人11年前買玉環，每隔幾年便以有瑕疵為由，返回店家要求退款。（民眾提供）

    2025/09/18 09:39

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市知名的十全玉市場，昨（17）日下午發生購物糾紛，1名曾姓婦人拿著玉手環要求店家退款，但業者陳女認為曾婦是11年前買的，且多年來已幾次讓婦人更換、補償婦人認為的瑕疵，並簽下和解書，未料事隔幾年曾婦又來，認為不堪其擾只好報警。

    據了解，曾婦於2014年在玉市場以10萬元向陳女購買1只玉手環，2018年9月，曾婦認為手環有瑕疵，回到玉市找陳女理論，雙方協調後同意更換玉手環並簽立了和解書。未料，2022年10月，曾婦對賠償內容反悔又再回玉市要求陳女退款，雙方協調後，陳女同意讓曾婦再額外挑選2只玉手環作為補償，並簽了第2份和解書。

    時隔近3年，昨日下午2點多，曾婦又再度反悔，找上陳女理論並索討玉手環款項，陳女認為雙方早已2次和解而拒絕，曾婦當場在店攤前爭吵並干擾陳女做生意，玉市場管理委員會因此報警處理。

    三民一分局哈爾濱所表示，員警到場了解，雙方無肢體接觸衝突，但曾婦疑有藉故滋擾之嫌，顯有影響場所安寧秩序，涉嫌違反社會秩序維護法第68條，將她依法移請裁處。

    因店家已讓婦人換貨、賠償並簽下2次和解書，婦人被依違反社會秩序維護法帶回警所。（民眾提供）

