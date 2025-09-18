屏縣1到8月詐騙案3866件、財損逾15億 警查找潛在被害人防堵

屏警以查找潛在被害人計畫積極阻詐。（屏東縣府警察局提供）

2025/09/18 09:26

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏縣警方統計今（2025）年1月至8月底止，已發生3866件詐騙案件、財損金額15億8179萬9420元，縣警局透過追查龐大金流、通訊紀錄，以潛在詐騙被害人查找計畫等方式積極阻詐，已成功攔阻256件正要匯款、面交現金或黃金的詐騙案。

「先生/小姐您好，您現在正遭遇詐騙！」這句話員警已經數不清在電話裡重複了多少次，已對多少要臨櫃領錢匯款的民眾說了多少遍，甚至直接找上門與還被矇騙者對話了多少次，警方不分晝夜翻查資料、循線比對金流往來帳戶，八方奔波，就只是為了找到可能正要匯款或面交的被害人，攔阻一場即將發生的金錢悲劇。

警方統計，今年1月至8月底為止，屏東縣已發生3866件詐騙案件、財損金額15億8179萬9420元，警方與金融機構等單位合作，已成功攔阻256件正要匯款、面交現金或黃金的詐騙案，攔阻詐騙金額高達1億5601萬6140元，成功查找了81名潛被害人，因而破獲2件詐騙案件，成功阻止騙局的發生。

為了要查找潛在詐騙被害人，喚醒陷入詐騙幻術的民眾，警方最近也特別改編真實案例製拍防詐短劇，透過不到1分鐘的對話影片，呼籲民眾要相信警方的專業，警方一旦找上門，就有絕對的證據證明民眾正遭遇詐騙。

屏縣府警察局長甘炎民表示，只要有警方找上門告知「您現在正遭遇詐騙！」這句話，在確認員警的真實身分後，一定要相信警方的專業，與警方合作將躲暗處的詐騙分子揪出繩之以法，一起守護自己的血汗錢。民眾遇到投資、貸款、網戀或檢警來電，一定要先冷靜下來，撥打165反詐騙專線查證。

屏警透過短片宣導防詐觀念。（屏東縣府警察局提供）

