車停無尾巷被開單「未靠右停車」！車主怒投訴 台南警方說話了

2025/09/18 08:26

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市永康區有民眾投訴，車子停在自家門前的「無尾巷」，沒有影響到往來交通，卻遭警察開單「不緊靠道路右側停車」，認為並不合理。永康警分局及台南市交通警察大隊均提醒民眾，無論是否為無尾巷，只要是供通行的道路，就必須緊靠道路右側停車，不能逆向。

投訴民眾認為，自家前的小巷沒有畫線，且是無尾巷，應無所謂的順向、逆向的問題，停在道路盡頭也未影響到交通，卻遭到警方開單。員警在開單之前，應到現場看看開單內容是否合理，認為自己「蠻冤的」，雖然已向交通裁決所申請1次遭駁回，目前考慮再申訴第2次。

警方表示，該案為員警接獲報案後，前往現場處置後舉發，因該車輛逆向停在道路左側，車頭向內，未緊靠道路右側停車，依違反道路交通管理處罰條例第56條第1項第6款「不依順行方向，或不緊靠道路右側，或單行道不緊靠路邊停車。」開單。

警方指出，只要是道路而非私人土地，就必須遵守道路交通法規，無尾巷或是其他沒有劃設行車分向線的道路，都必須遵守方向，緊靠道路右側停車，不能逆向。民眾如果對罰單有疑義，可依程序提出申訴。

