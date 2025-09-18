為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    車停無尾巷被開單「未靠右停車」！車主怒投訴 台南警方說話了

    警方提醒，不論是無尾巷或是沒有劃設行車分向線的道路，都必須緊靠道路右側停車。（記者劉婉君攝）

    警方提醒，不論是無尾巷或是沒有劃設行車分向線的道路，都必須緊靠道路右側停車。（記者劉婉君攝）

    2025/09/18 08:26

    〔記者劉婉君／台南報導〕台南市永康區有民眾投訴，車子停在自家門前的「無尾巷」，沒有影響到往來交通，卻遭警察開單「不緊靠道路右側停車」，認為並不合理。永康警分局及台南市交通警察大隊均提醒民眾，無論是否為無尾巷，只要是供通行的道路，就必須緊靠道路右側停車，不能逆向。

    投訴民眾認為，自家前的小巷沒有畫線，且是無尾巷，應無所謂的順向、逆向的問題，停在道路盡頭也未影響到交通，卻遭到警方開單。員警在開單之前，應到現場看看開單內容是否合理，認為自己「蠻冤的」，雖然已向交通裁決所申請1次遭駁回，目前考慮再申訴第2次。

    警方表示，該案為員警接獲報案後，前往現場處置後舉發，因該車輛逆向停在道路左側，車頭向內，未緊靠道路右側停車，依違反道路交通管理處罰條例第56條第1項第6款「不依順行方向，或不緊靠道路右側，或單行道不緊靠路邊停車。」開單。

    警方指出，只要是道路而非私人土地，就必須遵守道路交通法規，無尾巷或是其他沒有劃設行車分向線的道路，都必須遵守方向，緊靠道路右側停車，不能逆向。民眾如果對罰單有疑義，可依程序提出申訴。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播