    社會

    72歲還在賣人頭帳戶 露餡謊言被法官狠打臉

    72歲還賣帳戶給詐騙集團，矢口否認犯行，還編謊話被南投地院法官ㄧㄧ打臉。（記者陳鳳麗攝）

    72歲還賣帳戶給詐騙集團，矢口否認犯行，還編謊話被南投地院法官ㄧㄧ打臉。（記者陳鳳麗攝）

    2025/09/18 08:16

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕72歲鄭姓老翁把金融卡賣給詐騙集團，才「交貨」詐騙集團馬上領出4筆共15萬元，警方查出是鄭男賣帳戶，惟他辯稱是包包遺失，內有金融卡和寫有密碼的紙條，而密碼是家裡電話，南投地院法官以做筆錄時電話倒背如流…等多項理由狠打臉，並依一般洗錢罪名判刑4月，併科罰金1萬元。

    72歲鄭姓老翁缺錢花用，被詐騙集團打動，去年8月22日凌晨前，將自己的某銀行金融卡賣給詐團，卡片才交出去，8月22日凌晨1點多，車手凌晨1點多就領出4筆被詐騙到手的款項，合計15萬元。

    警方查到金融卡是鄭姓老翁的，他從頭到尾都否認賣帳戶，辯稱是包包遺失，內有身分證件、健保卡、金融卡，因年紀大了他忘記密碼，所以把密碼寫在紙條上，證件和包包找回來，金融卡和紙條不見了。

    南投地院法官對鄭姓老翁謊言一一打臉，因為他在警詢筆錄時，家裡電話號碼完全記得，何須與密碼紙條放一起？且金融卡帳戶僅7年前有一筆交易紀錄，是1元利息入帳，而帳戶餘額為103元。

    1張超過7年未使用的帳戶金融卡，何須再隨身攜帶？縱使有隨身攜帶金融卡之習慣，皮包內其他物品都沒有遺失，卻僅該金融卡遺失，遺失後馬上被詐欺集團拿去使用，顯與常情不符。

    被害人不只對鄭翁提民事賠償告訴，也請求法官從重量刑，因此法官判刑4月，併科罰金1萬元。

    圖
    圖
