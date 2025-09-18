沙鹿情殺案少年伯公帶大 苑裡鄉親痛批「小惡霸罄竹難書」

駱嫌擔任一間宮廟八家將。（取自駱嫌IG）

2025/09/18 07:37

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市外埔區20歲顏姓女大生前天在沙鹿遭前男友駱姓17歲少年狂砍30刀慘死，引發各界議論，由於駱嫌是苗栗縣苑裡人，陸續有當地民眾指控駱嫌的惡行惡狀，駱嫌國中同學的爸爸向本報投訴指出，駱嫌曾拿刀威脅同學，是地方出名小惡霸，根本罄竹難書。

駱嫌的父親跟兩名姐姐昨日上午從苑裡到清水分局了解案情，面對媒體追問，父親僅說：「也不願意發生這種事情。」姐姐則一再將帽子拉低，並未說出「抱歉」兩字。

一名苑裡鎮居民表示，駱嫌因為爸爸長年坐牢，是由伯公隔代教養，從小就很壞，他的兒子國中與駱嫌同班，駱嫌常在體育課時趁教室無人，搜刮同學包包裡的東西，因駱嫌常霸凌同學，他兒子身材魁梧常替同學出頭，當年駱嫌曾經拿美工刀威脅過他兒子。

駱嫌昨日下午被移送台中地院少年法庭後裁定送觀護所，這名家長強調，駱嫌從小品性惡劣，絕對不是本性善良，惡行惡狀根本罄竹難書，他兒子已經滿18歲，駱嫌居然未滿18歲，犯下如此驚悚殺人案件，若是送少年法庭審判，也太便宜他了，該以成人偵辦。

由於駱嫌在苑裡一間宮廟跳八家將，昨日有網友誤以為是另一間宮廟，被誤認的宮廟緊急在臉書粉專澄清，廟裡並無跳八家將科儀，請網友勿以訛傳訛，將保留法律追訴權。

命案現場可見地上有女大生血跡與被刪掉的頭髮。（記者張軒哲攝）

