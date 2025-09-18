為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    海軍上校邀廠商餐敘被記2大過 打官司翻案勝訴

    海陸張姓上校邀外人參與隊部餐敘被記2大過，高雄高等行政法院認為處分過重，判決撤銷發回。（記者鮑建信攝）

    2025/09/18 06:48

    〔記者鮑建信／高雄報導〕海軍張姓上校任職陸戰隊66旅政戰主任期間，邀請廠商等人參加幹部餐敘，被記2大過處分，他不服打官司救濟，高雄高等行政法院認為處分有瑕疵，判決他勝訴。

    據了解，張姓上校諮議官任職66旅政戰主任期間，因單位政綜科獲頒團體獎金8千元和加菜金2萬元，總共2萬8千元，他乃於2022年12月26日在「好日子餐廳」辦理政戰人員餐會活動，並主動邀約手錶廠商等7位民間人士參與。

    海軍接獲檢舉後派人調查屬實，認為他宴請民間人士的行為，違反公款法使用，影響國軍清廉形象，有損軍譽，人事評議會決議罰處2大過。

    張姓上校指出，7名民間人士費用，並未用團體獎金支付，邀請有功於66旅招募及民事工作的3家企業公司與會，為全旅所屬政戰幹部會議的決議，不是他個人邀請，縱有違失，情節亦屬輕微，被記2大過有違比例原則。

    高高行指出，張男拿團體獎金宴請民間人士有違失，但加菜金部分則有解釋空間，因而認為處分2大過的確過重，判決撤銷原處分，發回另為適法裁量，仍可上訴。

