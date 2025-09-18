身心障礙男離職控台糖逼跑業務 提告求復職敗訴

林姓男子指控，台糖要他推廣產品，主張遭施壓離職，請求復職與工資，但法院認定其離職為自願。（資料照）

〔記者王捷／台南報導〕有溝通障礙的林姓身心障礙員工，指控台糖未依簡章的文書工作內容，要他去做原料推廣業務，因此提告確認僱傭關係存在與請求工資，但台南地方法院認為，林男是自行提離職，因此判決駁回。

林男是2020年台糖招募的身心障礙組正取員工，分發善化糖廠善化原料課，試用期半年，試用期支薪含全勤獎約27K。林男自稱患亞斯伯格症且語言溝通障礙，依招募簡章應以文書為主，卻被安排原料推廣業務。

林男指控，主管稱如果非自請離職、改由資遣或解僱，日後不得再進入台糖。又以他第三次考核不合格施壓，在主管指導下填寫離職簽呈，認為台糖以勸誘離職規避勞基法第11條與第12條之義務屬脫法，請求確認僱傭關係存在，並請給付工資與按月提繳勞退。

台糖抗辯表示，林男報到後以交通與生活機能為由請調，先改派至水上辦公室負責原料推廣，又因為立委關切，調回內勤資料登記並至鄰近原料區實習，屬合理調整。林男經多次輔導，第一次與第二次考核合格，但第三次沒合格。2021年5月19日林男自請離職，同時啟動員工關懷機制，向林男說明資遣與自請離職差異，並請他致電請父親同意，否認詐欺、脅迫或脫法。

法院採納台糖說法，離職簽呈由林男親筆簽名，舉證也不足以證明主管有不實或不法危害要他離職，公司曾向林男及其父說明資遣與自請離職權益差異，很難認為有刻意隱瞞，所以判決駁回，訴訟費用由原告負擔，全案可以上訴。

