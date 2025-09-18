台南百年肉粽「再發號」遭竊 慣竊撬門偷走1萬元

再發號目前已傳到第五代。（記者王捷攝）

2025/09/18 07:09

〔記者王捷／台南報導〕台南知名的百年老店「再發號百年肉粽」成為慣竊下手目標，蘇姓男子撬開鐵捲門拿走1萬元，在短時間共4罪，台南地方法院分別判處3月、8月、4月與2月徒刑，可易科罰金，將等數案判決確定後合併執行。

2023年12月底的凌晨，蘇男先去一間早餐店拉起鐵捲門，竊取收銀機內5600元，2024年1月間連犯三案，先去「再發號百年肉粽」，持螺絲起子扳開鐵捲門門栓進入，偷走1萬元後，又去飲料店用螺絲起子撬開收銀機，但沒發現現金，接著又去燒臘店，用同樣法拉開捲門，同樣未能得手。

南院認為，這4次行為互不相同，應分論併罰，而且符合攜帶兇器竊盜罪，蘇男在訊問及審理中都坦承犯罪，審酌他有有多次竊盜前科，短期內又連續犯案，且兩度行竊時持有螺絲起子，客觀上具有危險性，顯示對社會安全秩序的危害。

最終分別量刑3月、8月、4月與2月，此外，因為蘇男另涉其他竊盜案件，部分已確定，也有部分仍在審理，依規定將由檢察官於所有案件確定後，聲請法院裁定合併定刑，以避免重複裁判。

再發號是台南歷史最悠久的粽店，創辦人吳燦在1872年創業，第二代是吳加再，到了第三代吳金發研發店內招牌「八寶粽」，還用二代與三代的名字起名再發號，1980年代四代兄弟扛下招牌，當時一顆「八寶粽」賣70元、大顆肉粽40元、小號肉粽是20元。第四代吳立源接手，已傳到第五代吳冠廷，見證府城飲食文化。

1988年的專書就已介紹再發號的招牌「八寶粽」。（記者王捷攝）

如今「八寶粽」的餡料與過去有些不同，但依然受到消費者歡迎。（記者王捷攝）

