美女「神鬼禮儀師」被控用話術吸金百萬！連幫她顧小孩的保母都受害

張姓「神鬼禮儀師」以外貌與話術騙取同行，誆稱小額放貸、代銷3C商品，郭男百萬血本無歸，保母也被騙走20萬元，目前檢警追查中。（記者王捷攝）

2025/09/18 06:32

〔記者王捷／台南報導〕台南地檢署偵辦一件「神鬼禮儀師」詐騙案，張姓女子利用外貌與話術遊走熟人間，誆郭姓男子以「小額放貸」為由投入近百萬元，連替她顧小孩的黃姓保母也被騙走20萬3C貨品，目前正由警方調查中。

被害人指控，張女原本開通訊行，因外貌條件不錯，兼職從事殯葬業禮儀師，數年前她指控台南一位道長性騷擾，私下獲得巨額賠償因此在殯葬行業聲名大噪，有了名氣以後，她聲稱能感應「神明」的聲音，邀受害人們捐贈行善，建立善良形象，隨後再以放貸、代銷為由套取資金。

郭男說，約兩年前，張女起初透過朋友對他表白、送他禮物，張女提出小額放貸計畫，誆稱自己有人脈能做小額放貸，只要先籌資，就能把利息收益平分。他陸續給了百萬元，但都沒有回收利息，張女推託還沒放貸，不久張女失聯，事後接到張女友人電話，才得知張女根本沒有放貸，而是靠話術吸金，很多同業都是受害人。

喪偶、罹病的黃婦，曾替張女照顧小孩，某次張女得知黃婦手邊有一批親戚寄賣的3C商品，誆騙黃婦可協助代銷，收走價值20多萬元貨品，僅給了6千元後消失，黃婦憤而在網路發文揭露，也發現還有其他人遭同樣手法詐騙。

受害人稱，案件PO上網後，有很多自稱被張女詐欺的被害人聯絡，希望有類似狀況的被害人都能報案，一起提出訴訟向張女求償。

