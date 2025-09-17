竹聯弘仁會兄弟檔組「水房」洗錢3.5億 涉洩密3律師交保

律師鄭皓文涉洩密，訊後200萬元交保並限制出境出海。（資料照）

2025/09/17 22:50

〔記者王定傳／台北報導〕竹聯幫弘仁會成員陳韋綸、陳彥澄兩兄弟，涉從2021年4月起共組詐團「水房」與假投資、愛情詐騙、假求職等詐團合作，透過虛擬貨幣洗錢，經手金額高達3.5億元，被害者高達120多人；檢警還發現，竟有3名律師涉洩密，台北地檢署昨指揮新北市刑大兵分10路發動搜索，今陸續約談陳姓兄弟及律師鄭皓文、秦睿昀、單鴻均共9人到案，訊後諭令陳彥澄30萬元交保、陳韋綸借提還押監所，鄭皓文200萬元交保並限制出境出海，單鴻均80萬元、秦睿昀50萬元交保，其他4人3萬元至30萬元不等金額交保。

據了解，本案源於檢警偵辦「台版柬埔寨」，從二審已被判處無期徒刑的首腦「藍道」杜承哲等人金流循線發現，陳韋綸、陳彥澄兩兄弟成立的水房與藍道詐團合作緊密，他們涉夥同共犯與假投資、愛情詐騙、假求職等詐團合作，利用虛擬貨幣洗錢，至少有120多名被害者，經手金額高達3.5億元。

檢警發現，有3名律師涉案洩密，他們利用與羈押禁見中的詐團被告律見時，涉嫌把被告供述等秘密轉告上游成員，甚至還有人利用通訊軟體「直播」筆錄內容給詐團上游成員。

檢察官陳玟瑾昨指揮新北市刑大搜索2律師事務所等10處，並約談陳姓兄弟及鄭皓文、秦睿昀、單鴻均共9人到案，全案朝詐欺、洩密、洗錢、組織犯罪等罪嫌偵辦。

