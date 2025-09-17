為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    醫美診所又出事! 陰莖植入手術病患死亡被判刑 丁斌煌涉多起醫美官司

    這次又出事的醫美診所醫師丁斌煌，過往捲入多起醫美糾紛。（記者姚岳宏翻攝）

    2025/09/17 22:29

    〔記者姚岳宏、陳彩玲／台北報導〕這次又出事的醫美診所醫師丁斌煌，過往捲入多起醫美糾紛，曾為男病患進行陰莖植入手術，但術後男子身亡，被依過失致死等罪判刑定讞，後來丁男在中山區經營安和美診所，涉嫌無麻醉資格，擅自替執行豐胸手術的女病患全身麻醉，並在初期找無護理師資格的同居人吳素華，以及吳女的親人楊喜琴進入手術室，協助隆乳手術，包括幫病患打點滴、擦藥等，事後遭3名女病患提告。

    檢警查出，丁斌煌於2022年9月間，幫一名女病患執行豐胸手術前，未進行抽血、驗尿等風險評估，竟找來無護理師資格的吳女協助動刀，術後女病患傷口發炎，返回診所進行引流、清創手術，但治療9天均未好轉，最後女病患崩潰拿起手機打119求救表示，「傷口痛死了，需要就醫」，未料，丁男得知後，跑進病房搶走女病患手機，告知消防人員「不需要救護車」，隨即掛斷，並把手機沒收，強制將女子留在診所。

    後來，又有2名女子進行隆乳手術後，同樣出現發炎問題，還一度引發蜂窩性組織炎，並回到診所二度治療，進行清創、引流手術，但有人胸部留下許多疤痕，總計長達20公分，有人脂肪壞死需要重建，導致5年內不能哺乳，檢察官調查後，依涉犯強制、重傷害等罪，起訴丁男等3人。

    北市醫美診所再爆事故! 男病患做「陰莖增大術」 術後失去呼吸心跳不治

