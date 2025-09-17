為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    高雄轎車詭異撞2車落跑 警方出手了：最高可吊照3個月

    銀色轎車倒車逆向，駛往對向車道偏移擦撞路旁小貨車。（民眾提供）

    銀色轎車倒車逆向，駛往對向車道偏移擦撞路旁小貨車。（民眾提供）

    2025/09/17 21:10

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市鹽埕區建國四路今（17）日上午8點多發生路邊2車遭撞車禍，當時有民眾聽到撞擊聲出門查看，卻見肇事銀色轎車駕駛不僅未下車查看，還加速逃逸，警方將追肇事車主開罰，最高可吊扣駕照3個月。

    警方上午8點多獲報，建國四路近公園二路口發生轎車碰撞事故，經了解，銀色轎車從對向車道倒車出來，先是逆向，隨後要駛向對向車道時，不明原因偏移撞向停放在路旁的1輛貨車，貨車又往前撞到前方另1輛轎車，附近民眾聽到撞擊聲出來查看，卻看到肇事轎車先是緩緩往前滑行，不久後即加速逃逸。

    鹽埕分局七賢路所指出，現場無人受傷，警方調閱沿線監視器影像，迅速掌握車牌號碼，刻正積極追查車主到案說明，詳細交通事故肇因將送交通警察大隊分析研判。

    警方將依違反道路交通管理處罰條例第62條規定，駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，最高處3000元罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月；另經檢視相關畫面，該車逆向行駛部分，最高處新臺幣1800元以下罰鍰，警方依法製單舉發。

    遭撞貨車車尾燈凹陷。（民眾提供）

    遭撞貨車車尾燈凹陷。（民眾提供）

    自色轎車被推撞，車尾也有撞痕。（民眾提供）

    自色轎車被推撞，車尾也有撞痕。（民眾提供）

