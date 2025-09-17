為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    北捷有人亮刀！制止澳客喝飲料遭比中指 男怒掏美工刀被捕

    柯姓男子制止澳洲籍男子迪克捷運上喝飲料，遭比中指，亮出美工刀。（記者吳仁捷翻攝）

    柯姓男子制止澳洲籍男子迪克捷運上喝飲料，遭比中指，亮出美工刀。（記者吳仁捷翻攝）

    2025/09/17 19:49

    〔記者吳仁捷／新北報導〕台北捷運中和新蘆線今天有男子在車廂內掏出利刃朝向一名外籍乘客，同車乘客嚇得報案。警方到場釐清，柯姓男子制止澳洲籍男子迪克喝飲料，反遭比中指，亮出隨身美工刀，警方當場逮人；澳洲籍男子在捷運喝飲料，連同亮刀柯男都北捷開罰。

    新北市警察局110今天下午3點15分獲報，北捷中和新蘆線一班徐匯中學站到三和國中站間列車有男子持利刃，派遣線上警力趕往。警員到捷運站後，41歲柯姓男子與同年的澳洲籍男子迪克雙雙被捷運保全帶到服務台。

    警方初步了解，澳籍男子迪克在車廂內喝飲料，柯男制止被比中指，雙方爆發口角，柯男亮出美工刀，嚇得同車乘客走避報案，幸無人受傷。

    警方確認本案為單純雙方糾紛，非屬針對不特定的多數人攻擊行為，沒造成人員受傷，警方依刑法恐嚇危害安全罪，移送新北地檢署偵辦；至於迪克在車廂內喝飲料，及柯男在車廂內持美工刀，北捷依大眾捷運法裁罰，各處以1500元及1萬元罰鍰警惕。

    警方趕抵約制柯男。（記者吳仁捷翻攝）

    警方趕抵約制柯男。（記者吳仁捷翻攝）

    北捷中蘆線三重段乘客制止喝飲料口角。（記者吳仁捷翻攝）

    北捷中蘆線三重段乘客制止喝飲料口角。（記者吳仁捷翻攝）

