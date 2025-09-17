為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    宜蘭三星無號誌路口互撞 休旅車、小貨車彈落農田4傷

    休旅車車頭全毀，讓人怵目驚心。（圖由警方提供）

    休旅車車頭全毀，讓人怵目驚心。（圖由警方提供）

    2025/09/17 19:24

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣三星鄉一處無號誌農路路口，今天（17日）下午發生休旅車與小貨車相撞車禍，造成4人受傷送醫。行車紀錄器畫面顯示，事故當下，兩車撞擊後雙雙彈落路旁農田，休旅車車頭全毀，相當驚悚。

    三星警分局今天下午12點33分接獲報案，指三星鄉大德路2段及尚健五路2段路口發生交通事故。警方到場發現，事發當時，42歲林女開的小貨車，由尚健五路2段南往北方向行駛，26歲張男則駕駛休旅車，搭載2名陳姓乘客，從大德路2段東往西方向行駛，行經事故路口時碰撞。

    這起車禍導致2車4人受傷，由救護車送醫，所幸傷勢均無大礙，2名駕駛人接受酒測均無酒精反應，車禍原因尚待調查。警方調閱行車紀錄器畫面，車子相撞瞬間，引起驚聲尖叫，2車隨即噴飛到路旁的休耕農田，休旅車車頭全毀，讓人怵目驚心。

    警方提醒用路人，開車行經無號誌路口時應減速慢行，依標誌標線禮讓，避免因一時疏忽釀成事故。

    小貨車與休旅車相撞造成4人受傷送醫。（圖由警方提供）

    小貨車與休旅車相撞造成4人受傷送醫。（圖由警方提供）

    事發地點是處無交通號誌路口。（圖由警方提共）

    事發地點是處無交通號誌路口。（圖由警方提共）

    車禍發生後，小貨車（左）及休旅車（右）彈落路旁農田裡。（圖由警方提供）

    車禍發生後，小貨車（左）及休旅車（右）彈落路旁農田裡。（圖由警方提供）

    圖
    圖
