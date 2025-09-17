為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    還有姊妹深陷火海!被爆經營應召站、誘騙賣淫 檢調約談宜蘭礁溪鄉代張景程

    礁溪鄉民代表張景程。（圖取自礁溪鄉公所網站）

    礁溪鄉民代表張景程。（圖取自礁溪鄉公所網站）

    2025/09/17 19:05

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭有外籍女子被迫賣淫落網被收容，求檢調要救出深陷火海的姊妹，宜蘭地檢署追查，發現礁溪鄉民代表張景程，疑長期在地方經營應召站，並涉入人口販運案，誘騙外籍及本國女子賣淫，另也查獲疑涉有性招待等貪瀆不法，檢調今天約談張景程，並搜索礁溪鄉代會，全案朝妨害風化、貪污偵辦，至於是否有警務人員包庇，檢方追查中。

    基於偵查不公開原則，檢方不便對外多做說明，張景程預計晚間移送地檢署複訊。56歲無黨籍張景程，連任2屆鄉代，還是地方宮廟主委，一早傳出被檢方搜索，震驚地方政壇，其他鄉代得知同事遭約談後相當訝異，但不便揣測案情，交由司法調查。

    檢方調查，張景程在礁溪經營小型地下酒家（私包），但背後其實是應召站，經人口販運，找來女子在私包中賣淫，其中不乏多是非自願者，除持觀光簽證來台，也有被以農場打工名義遭騙賣淫女子。

    全案曝光起源於有被迫賣淫女子落網被收容，等待遣返時，不忍姊妹仍在外繼續遭脅迫賣淫，主動向檢調求救。宜蘭檢方獲報後，指揮新北調查處偵辦，發現張景程涉案，今早發動搜索，分別至鄉代會及服務處扣押證據，並提訊因人口販運案在押犯嫌釐清全案。

    據了解，張景程除涉犯妨害風化、人口販運外，疑似也將私包作為招待所，邀集廠商等相關單位洽談生意，進而從中涉入部分工程，檢方將追查是否有關係人收受回扣等貪瀆事證；另考量地方性產業盤根錯節，不排除擴大偵辦有無警務人員包庇涉案。

    宜蘭礁溪鄉代會遭檢方搜索，疑鄉代張景程涉入經營應召站，脅迫女子賣淫。（記者王峻祺攝）

    宜蘭礁溪鄉代會遭檢方搜索，疑鄉代張景程涉入經營應召站，脅迫女子賣淫。（記者王峻祺攝）

