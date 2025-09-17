17歲前男友30刀刺死女大生 台中地院少年法庭裁定收容

駱姓少年砍死顏姓女大生，今天下午移送台中地院少年法庭，法官裁定收容，將送往台中少年觀護所。（記者陳建志攝）

2025/09/17 18:47

〔記者陳建志／台中報導〕台中沙鹿區昨天發生姐弟戀凶殺案，顏姓女大生與17歲駱姓少年分手後，昨相約台中沙鹿區忠貞路櫻花隧道旁談判，駱少竟持40公分長刀狂砍約30刀，顏女雖喊「對不起」仍遭砍死，駱男逃亡6小時落網，警方依殺人罪偵辦，今天下午移送台中地院少年法庭，法官訊問後裁定收容，將送往台中少年觀護所。

台中20歲的顏姓女大生，從網路上認識17歲的駱姓少年並交往，顏女疑因駱男當討債集團小弟，素行不良而提出分手，駱男心有不甘，持續糾纏想挽回，昨天上午9點多約在顏女阿嬤住家附近談判，卻遭預謀的駱男持刀猛砍約30刀喪命。

請繼續往下閱讀...

警方調查，顏女是從中清路住處徒步約10分鐘到命案現場，駱男則是騎未懸掛車牌機車到場，他頭戴安全帽犯案後騎機車往苗栗縣逃逸，先換裝後，將機車棄置，接著搭火車南下彰化躲藏，昨天下午3點，警方在彰化一間旅館將他通知到案，並帶回警局調查。

因夜間不偵訊，警方今天上午在駱嫌父親、兩個姊姊及律師陪同下，約偵訊2個多小時，釐清犯案過程和動機，並依據少年事件處理法，今天下午移送台中地院少年法庭，在少年法庭法官訊問後，認少年「責付顯不適當」，依少年事件處理法第26條規定，裁定收容，將送往台中少年觀護所。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法