    陷「聯合國駐軍」情網險被騙40萬 女子醒悟反殺助屏警逮車手

    屏東警方逮捕58歲魏姓女車手。（屏東警分局提供）

    屏東警方逮捕58歲魏姓女車手。（屏東警分局提供）

    2025/09/17 18:44

    〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市一名60歲鄭姓女子在網路上結識自稱聯合國駐敘利亞軍人，雙方於社群軟體交往，讓鄭女墜入情網，隨即誆稱欲辦理退伍手續、請求支應40萬元，讓其順利退伍，以利來台共築愛巢，所幸鄭女覺得不對、主動與警方合作，順利逮獲車手並起出50萬元贓款。

    警方表示，鄭女因為曾在社區活動時聽過屏東警分局識詐宣導，當該男子要求鄭女支持款項時，懷疑可能是「假交友詐騙」手段，因此主動前往民生派出所諮詢，經副所長林俊賢與鄭女建立聯繫窗口指導後，於15日由鄭女假意答應面交，並持警方準備的餌鈔與詐團約定屏東火車站交付，待魏姓車手（女、58歲）如期現身，警方立即逮捕，當場查獲贓款50萬元、手機等相關證物。

    魏姓女車手坦承犯案，查獲的50萬元為前一個被害人交付，全案依詐欺罪嫌移請屏東地檢署偵辦，並持續深入追查、向上溯源。

    屏東縣警局長甘炎民今天特別前往屏東警分局慰勞相關人員，對於成功查獲詐騙車手，強調有效的宣導能使民眾提高警覺，並主動與警方通力合作，成功將不肖份子繩之以法；也呼籲民眾網路交友須提高警覺，切勿輕信網友。

    屏東警方逮捕女車手後起出50萬元贓款。（屏東警分局提供）

    屏東警方逮捕女車手後起出50萬元贓款。（屏東警分局提供）

    屏東警分局破獲詐騙案，屏東縣警局長甘炎民（中）慰勞有功人員。（屏東警分局提供）

    屏東警分局破獲詐騙案，屏東縣警局長甘炎民（中）慰勞有功人員。（屏東警分局提供）

    圖
    圖
    熱門推播