竹聯弘仁會水房案外案！鄭皓文等3律師涉直播筆錄 給詐團通風報信

律師鄭皓文。（記者王定傳攝）

2025/09/17 18:21

〔記者王定傳／台北報導〕竹聯幫弘仁會成員陳韋綸、陳彥澄兩兄弟，涉共組詐團「水房」與其他詐團合作，向被害者詐得約3.5億元，再透過虛擬貨幣洗錢；檢警追查發現，竟有3名律師涉洩密，甚至有人利用通訊軟體直播筆錄給詐團上游成員，台北地檢署昨（16日）指揮新北市刑大兵分10路發動搜索，約談陳姓兄弟及律師鄭皓文、秦睿昀及單鴻均共9人到案，全案朝詐欺、洩密、洗錢等罪嫌偵辦。

檢警調查，陳韋綸、陳彥澄兩兄弟為該水房負責人，涉從2021年4月起夥同共犯與其他詐團合作，利用假投資、愛情詐騙、假求職等方式，向120名被害者詐得約3.5億元，再以虛擬貨幣洗錢。

檢警發現，有3名律師涉案洩密，他們利用與羈押禁見中的詐團被告律見時，涉嫌把被告供述等秘密轉告上游成員，甚至還有人利用通訊軟體「直播」筆錄內容給詐團上游成員。

檢察官陳玟謹昨指揮新北市刑大搜索2律師事務所等10處，並約談陳姓兄弟及律師鄭皓文、秦睿昀及單鴻均共9人到案，全案朝詐欺、洩密、洗錢等罪嫌偵辦。

律師秦睿昀（圖右）。（記者王定傳攝）

律師單鴻均（圖右）。（記者王定傳攝）

