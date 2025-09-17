7億追償庭攻防戰！金車、愛樹爭「不真正連帶」與抵銷權

金車追討7億元投資款案中，愛樹透過新設公司疑似轉移資產，法院先前判決兩家公司須連帶清償。今日庭上，雙方爭論能否以抵銷抗辯對抗債務。示意圖。（資料照）

2025/09/17 18:34

〔記者劉詠韻／台北報導〕知名企業金車集團與愛樹公司訴訟多年，追討7億元投資款糾紛再度進入司法攻防。士林地方法院先前認定，愛樹科技疑似透過新設公司轉移資產，規避債務，因而援引「揭穿公司面紗」原則，判決愛樹與愛物應對金車連帶清償7億元。不過，另一場訴訟中，金車卻成為被告，雙方今天在台北地院民事庭展開言詞辯論，焦點集中於，能否以抵銷抗辯對抗債務。

愛樹方的委任律師團隊指出，士林地院的判決不僅涉及金車，還包括黃寬朗、許聰嚴及愛物公司，屬於「不真正連帶」關係，依民法規定，抵銷必須在債權債務當事人相同的情況下才能成立，因此金車主張以該判決進行抵銷並不合法。

律師進一步指出，士院判決尚未確定，即使要強制執行，也必須繳納1.3億元擔保金，若在本案允許抵銷，等於繞過擔保程序即可直接執行，恐導致「一案二告」的矛盾結果。

金車委任的2名辯護律師則反駁，抵銷抗辯屬於債務人行使請求權的一部分，並不以確定判決為要件，也不需假執行擔保才能主張。金車強調，本案原告愛樹本就因「並存的債務承擔」而對金車負有連帶清償責任，被告主張以對愛樹劉輝堂、周曉萍的債權分別進行抵銷，並不違法。

金車律師並援引士林地院判決主文，指出其已明確認定愛樹公司須連帶給付，且判決書第9、10頁說明連帶關係係基於「重疊債務承擔」，愛樹不能以「不真正連帶」規避責任。

庭末，金車補充意見，認為若否定抵銷，等於默許愛樹藉由財產轉移規避債務，迫使金車在明知對方隱匿資產下仍受制，顯然有失公平，「難道要被告眼睜睜看原告轉移財產，卻不許即時提出抵銷抗辯，這才是原告心中的公平正義嗎？」

